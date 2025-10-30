Rescatan a 28 menores de embarcación interceptada en altamar cerca de Sinaloa

Autoridades navales interceptaron cerca de Sinaloa una embarcación y rescataron a 28 personas, la mayoría menores de edad, que viajaban en ella, por lo que fueron trasladados al puerto de Topolobampo.

Según apuntan las versiones iniciales del caso, en una inspección de rutina en mar abierto, personal naval revisó la embarcación pequeña de la que no se conocía trayectoria ni motivo de viaje.

TE PUEDE INTERESAR: Con ayuda de lluvias, México cumplirá entrega pendiente de agua a EU: Claudia Sheinbaum

Pese a que no se ha dado a conocer el sitio exacto en que se interceptó ni de dónde zarpó, los datos sugieren que arribará al puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, donde habrá personal de auxilio.

A espera de información oficial, no se conoce la nacionalidad de las 28 personas que iban en la embarcación ni la procedencia de la misma, sin embargo, la mayoría de los menores estarían entre los 15 y los 17 años de edad, por lo que se prevé que la Fiscalía General de la República documente el caso.

Información en desarrollo...