Reconoce Ronald Johnson golpe contra ‘narcolaboratorios’ durante el gobierno de Sheinbaum; se han destruido 2 mil 700

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México
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    Reconoce Ronald Johnson golpe contra ‘narcolaboratorios’ durante el gobierno de Sheinbaum; se han destruido 2 mil 700
    Johnson hizo un reconocimiento a las autoridades de seguridad mexicanas. Cortesía

El funcionario aseguró que “cada laboratorio destruido significa menos drogas mortales llegando a nuestras comunidades”

CDMX.- El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dio su reconocimiento a las autoridades mexicanas por los recientes golpes que ha dado al narcotráfico con la destrucción de 2 mil 700 “narcolaboratorios”, cifra correspondiente a la actual administración presidida por Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario aseguró que “cada laboratorio destruido significa menos drogas mortales llegando a nuestras comunidades”, así lo informó en un mensaje publicado en sus redes sociales, en donde destacó el desmantelamiento, el pasado sábado, de cuatro laboratorios clandestinos de drogas en los estados de Michoacán y Guerrero.

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Johnson hizo un reconocimiento a las autoridades de seguridad mexicanas, quienes durante estas acciones incautaron y destruyeron más de 10 toneladas métricas de precursores químicos

“Incluso después de ser atacadas a tiros por el crimen organizado, completaron el operativo. Más de 2,700 laboratorios clandestinos y sitios de producción de metanfetamina han sido inutilizados durante el actual gobierno de México”, expuso el encargado de la Embajada.

RECONOCE JOHNSON ASEGURAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

En otro mensaje, Johnson extendió a su vez su reconocimiento a las autoridades mexicanas luego del aseguramiento de un importante cargamento de sustancias químicas procedente de China, en donde fueron incautadas más de 27 toneladas métricas de ácido tartárico, el cual está relacionado con la producción de metanfetamina.

El funcionario estadounidense destacó la identificación de este material y su inmovilización en el Puerto de Lázaro Cárdenas.

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“Cada cargamento interceptado representa una oportunidad menos para que los narcoterroristas envenenen a nuestras comunidades.

“El intercambio de inteligencia, la vigilancia y las acciones decisivas de nuestros dos países están ayudando a mantener estas sustancias químicas fuera de las manos de los criminales y las drogas mortales fuera de nuestras calles”, apuntó Johnson en otro mensaje compartido en X.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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