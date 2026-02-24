Rescatan a chofer de tráiler y detienen a sospechoso en Vallecillo, NL

Monterrey, Nuevo León.- El conductor de un tráiler, quien había sido privado de su libertad, fue rescatado y un presunto delincuente detenido, durante un operativo por parte del Grupo de Coordinación en Vallecillo, Nuevo León.

Los hechos se registraron la tarde del lunes en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo luego de que se recibió el reporte de un robo con violencia de un tractocamión y su conductor.

De forma inmediata, elementos de la Defensa, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Fuerza Civil implementaron un dispositivo para localizar al sospechoso de los sucesos.

En el kilómetro 154 se percataron de la presencia del tractocamión y ordenaron al conductor detener la marcha; sin embargo, en lugar de eso aceleró, por lo que se desató una persecución.

En una brecha cercana a la carretera Gloria-Colombia lograron la detención del presunto.

El hombre se identificó como Sergio “N”, de 26 años, quien fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Por su parte, la víctima de los sucesos fue localizada sana y salva, por lo que fue trasladado ante las instancias correspondientes.