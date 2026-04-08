$!Rescate en mina Santa Fe: buscan extraer con vida a minero atrapado y localizan a otro sin vida

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que continúan las labores para rescatar con vida a un trabajador atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario. De manera paralela, se confirmó la localización de otro minero sin vida, con lo que suman tres trabajadores ubicados desde el incidente. El minero localizado con vida fue identificado como Francisco Zapata Nájera, quien fue hallado durante la tarde del martes 7 de abril. De acuerdo con la CNPC, el Comando Unificado mantiene operaciones para garantizar que su rescate se realice bajo condiciones de seguridad.

REALIZAN OPERATIVO PARA REDUCIR NIVEL DEL AGUA DENTRO DE LA MINA Y FACILITAR EL RESCATE Las autoridades señalaron que el operativo se centra en disminuir el nivel del agua en la zona donde se encuentra el trabajador. Para ello, se mantiene la operación de bombeo con equipo especializado. Según la información oficial: - La bomba sumergible de 25 HP permitió reducir un metro el nivel del agua. - Se mantiene un gasto de extracción de 9 litros por segundo. - Restan 2.05 metros del tirante para alcanzar condiciones adecuadas. La CNPC indicó que los trabajos continúan al interior de la mina para que, una vez que el equipo de búsqueda determine que las condiciones son favorables, se implemente el protocolo de rescate, valoración médica y traslado a una unidad hospitalaria.

LOCALIZAN A UN TERCER MINERO SIN VIDA EN LA MINA SANTA FE Durante la mañana de este miércoles, la CNPC informó la localización de un tercer trabajador, quien ya no contaba con signos vitales. En el comunicado oficial se señaló: “El Comando Unificado que coordina las acciones de búsqueda en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, informa que se localizó a un minero sin vida.” Tras el hallazgo, se activaron los procedimientos técnicos para la recuperación del cuerpo y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas necesarias para su identificación. La autoridad también indicó que se mantiene comunicación directa con los familiares para informarles sobre los avances y las diligencias. LABORES CONTINÚAN PARA LOCALIZAR AL ÚLTIMO TRABAJADOR El Comando Unificado señaló que las labores en el sitio continúan de manera ininterrumpida con el objetivo de localizar al último trabajador que permanece desaparecido. Las acciones incluyen tareas de bombeo, monitoreo de seguridad estructural y trabajos de búsqueda en distintas áreas de la mina.

CLAUDIA SHEINBAUM CELEBRA LOCALIZACIÓN DE MINERO CON VIDA Y LAMENTA FALLECIMIENTO DE TERCER MINERO Durante la conferencia de prensa del día de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la localización con vida del minero Francisco Zapata Nájera. “Una noticia increíble. Ayer fue rescatado, bueno, todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa. Como ustedes saben, hace pues cerca de 13 días quedaron cuatro mineros dentro de esta mina. No ha parado el rescate desde el primer momento. Hay que decir también con apoyo de la empresa minera.” “Ha estado ahí la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina. Ha estado de manera permanente Laura Velázquez cerca de las familias y ayer, después de 13 días, se encontró a uno de los mineros con vida todavía. Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron en un lugar donde había mucha agua. Están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero.” La mandataria también lamentó el fallecimiento de un tercer minero que fue localizado durante la mañana del día de hoy. “Lamentablemente también se encontró a otro minero, pero ya sin vida.”

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DERRUMBE OCURRIÓ TRAS DESBORDAMIENTO DE PRESA DE JALES El incidente se registró el 25 de marzo alrededor de las 14:00 horas, cuando el desbordamiento de una presa de jales provocó un derrumbe en la mina de oro Santa Fe, ubicada en El Rosario. El complejo es propiedad de la empresa Industrial Minera Sinaloa. De acuerdo con la información disponible, 21 mineros lograron salir tras el derrumbe, mientras cuatro trabajadores quedaron atrapados en el interior. El primer trabajador rescatado fue José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo. Fue localizado y extraído con vida el 30 de marzo. Desde entonces, autoridades federales, estatales y equipos especializados mantienen el operativo de búsqueda y rescate en la zona para ubicar a los trabajadores restantes.

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