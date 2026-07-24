Retiran prisión preventiva a Jesús Murillo Karam en una causa del caso Ayotzinapa

Un juez de control del Reclusorio Norte retiró la medida de prisión preventiva justificada al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dentro de una de las causas penales que enfrenta por el caso Ayotzinapa. El exfuncionario permanecerá en prisión domiciliaria en su domicilio de Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, donde se encuentra desde 2024. La información fue dada a conocer por la periodista Miriam Moreno durante el programa Por la Mañana, conducido por Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, tras consultar el expediente y dialogar con la defensa del exprocurador.

De acuerdo con lo expuesto, la audiencia se prolongó durante aproximadamente 30 horas, iniciando la tarde del miércoles y concluyendo el jueves. Durante la diligencia, la defensa argumentó que habían cambiado las circunstancias que justificaron originalmente la prisión preventiva, al señalar que el proceso ha permanecido sin sentencia por más de dos años debido a factores ajenos al imputado. Entre los motivos expuestos se mencionaron retrasos derivados de periodos vacacionales, cambios en el sistema de justicia, la elección judicial y otras circunstancias procesales que, según la defensa, han prolongado el juicio. LA MEDIDA APLICA ÚNICAMENTE A UNA DE LAS CAUSAS PENALES De acuerdo con la información presentada por Miriam Moreno, la resolución únicamente modifica la medida cautelar dentro del proceso que se sigue en el Reclusorio Norte. El exprocurador continúa sujeto a otra causa penal en el Reclusorio Sur, donde permanece vigente la medida de prisión preventiva justificada, por lo que la decisión judicial no implica que pueda recuperar su libertad. La defensa explicó que, tras la modificación de la medida cautelar, Murillo Karam continuará bajo diversas restricciones, entre ellas el uso del localizador electrónico que porta desde hace dos años, la permanencia obligatoria en su domicilio y la prohibición de salir de la Ciudad de México o del país. Asimismo, únicamente podrá abandonar su vivienda en caso de una emergencia médica.

DEFENSA SEÑALA QUE LA RESOLUCIÓN FACILITA ATENCIÓN MÉDICA Según la información compartida por la periodista, la defensa sostuvo que la resolución representa principalmente un cambio en términos administrativos, ya que permitirá que Murillo Karam pueda acudir de manera inmediata a recibir atención médica en caso de una emergencia, sin necesidad de solicitar autorización judicial previa. El exprocurador ha reportado diversos problemas de salud desde su ingreso al Reclusorio Norte, situación que motivó que en abril de 2024 un juez le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria. Entre los padecimientos que se han informado se encuentran Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica, insuficiencia vascular cerebral y, más recientemente, un derrame cerebral por el que fue hospitalizado el pasado 18 de abril.

EL PROCESO JUDICIAL POR EL CASO AYOTZINAPA Jesús Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 por elementos de la Policía Federal Ministerial, un día después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentara un informe en el que calificó la desaparición de los 43 normalistas como un “crimen de Estado”. La Fiscalía General de la República lo acusó de los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia relacionados con la investigación de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida en septiembre de 2014. El 24 de agosto de 2022 fue vinculado a proceso y el juez ratificó la prisión preventiva justificada. Posteriormente, el 2 de diciembre del mismo año, le fue negada la prisión domiciliaria al considerar que existía riesgo de fuga. En abril de 2023 la Fiscalía le formuló una nueva imputación por el delito de tortura, relacionada con Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”. Actualmente, la FGR mantiene abierta la acusación en su contra y ha solicitado una pena de 82 años de prisión.

LA “VERDAD HISTÓRICA” Y LOS ANTECEDENTES DEL CASO Durante su gestión al frente de la entonces Procuraduría General de la República, Murillo Karam encabezó la investigación oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y presentó la versión conocida como la “verdad histórica”, según la cual los jóvenes habrían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en un basurero del estado de Guerrero. Esa versión fue posteriormente cuestionada por organismos nacionales e internacionales, así como por diversas investigaciones oficiales. En 2015 legisladores del Partido de la Revolución Democrática promovieron una solicitud de juicio político contra el entonces exprocurador por presuntas irregularidades en la investigación. Sin embargo, en abril de 2019 la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó dicho procedimiento. Desde su detención en 2022, Murillo Karam enfrenta diversos procesos penales relacionados con el caso Ayotzinapa, los cuales continúan en trámite ante las autoridades judiciales.