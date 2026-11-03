Retrasan convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE por falta de consenso: Ricardo Monreal

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    Retrasan convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE por falta de consenso: Ricardo Monreal
    Ricardo Monreal busca un acuerdo entre las bancadas para aprobar la convocatoria que definirá la renovación de la presidencia del INE. Cuartoscuro

Ricardo Monreal informó que las propuestas del PAN aplazaron la negociación; la convocatoria podría aprobarse hasta el 13 o 14 de noviembre

La Cámara de Diputados todavía no tiene un acuerdo para emitir la convocatoria con la que se elegirá a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentara diversas propuestas de modificación al documento, informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El legislador explicó que las adiciones planteadas por los panistas obligaron a posponer la discusión del proyecto y abrir un nuevo periodo de negociación entre las fuerzas políticas. Su intención, aseguró, es que la convocatoria se apruebe por consenso y no únicamente mediante la mayoría parlamentaria.

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Durante una entrevista con medios de comunicación, Monreal señaló que esperaba alcanzar un acuerdo, pero el PAN presentó alrededor de ocho incorporaciones, algunas relacionadas con disposiciones constitucionales que, consideró, podrían complicar el proceso.

“Yo esperaba que ahora sacara el acuerdo, pero el PAN me propone, creo que ocho adiciones o incorporaciones. Algunas son disposiciones constitucionales que serían complejas, difícil. Y voy a dar paso a otros días más para ver si logramos el consenso. Yo quiero el consenso”, declaró.

CONVOCATORIA PARA RENOVAR LA PRESIDENCIA DEL INE SE RETRASARÍA HASTA MEDIADOS DE MES

Ante la falta de entendimiento, Monreal informó que decidió ampliar el plazo de negociación antes de someter la convocatoria a consideración de la Jucopo.

El retraso también modificará las fechas previstas para publicar el documento y avanzar en la elección de la nueva consejera presidenta del INE. Inicialmente, los legisladores contemplaban aprobarlo los días 8 o 9, pero ahora el calendario podría trasladarse al 13 o 14.

“Estábamos pensando sacarlo 8 o 9, se corre al 13 o 14, es lo que sucede, nada más”, explicó el coordinador de los diputados de Morena.

Monreal reconoció que existen diferencias entre las fuerzas políticas y que algunas de las propuestas del PAN han dificultado las negociaciones. Sin embargo, sostuvo que todavía es posible construir un acuerdo para evitar que la convocatoria se apruebe mediante una votación dividida.

También señaló que recibió autorización de su grupo parlamentario para conducir las conversaciones y buscar el respaldo de las distintas bancadas.

MONREAL BUSCA CONSENSO TRAS LA RENUNCIA DE GUADALUPE TADDEI

El presidente de la Jucopo consideró que la renovación de la presidencia del INE requiere un acuerdo amplio debido a las circunstancias en las que se produjo la salida de Guadalupe Taddei.

El proceso ocurre después de los señalamientos de presuntas irregularidades en contratos relacionados con materiales electorales, que generaron cuestionamientos sobre el funcionamiento del organismo.

“A mí me gustaría que saliera por consenso, no por mayoría, porque es tan delicado y tan importante el nombramiento en este momento por la forma de la renuncia y la situación irregular que vive el INE o que vivió el INE, que me parecería pertinente que lográramos el consenso en todo”, afirmó.

Monreal también reconoció que existe desconfianza entre los partidos políticos y que las diferencias han complicado la construcción de acuerdos sobre los requisitos y condiciones de la convocatoria.

“No es fácil porque hay una desconfianza total de todos contra todos. Es una desconfianza que surge de este despropósito, de este cúmulo de irregularidades y corrupción que ahora la ciudadanía y los partidos, sobre todo los partidos, tienen sus dudas y están escépticos y plantean cosas que la ley y la constitución no previenen”, expresó.

MORENA PODRÍA APROBAR LA CONVOCATORIA POR MAYORÍA SI NO HAY ACUERDO

Aunque Monreal manifestó su preferencia por alcanzar un consenso, reconoció que Morena y sus aliados cuentan con la posibilidad de recurrir a su mayoría parlamentaria si las negociaciones no prosperan.

El diputado señaló que la convocatoria podría aprobarse sin el respaldo de todas las fuerzas políticas, pero consideró que hacerlo de esa manera abriría un debate que sería preferible evitar en el contexto actual del INE.

“Lo de menos sería mañana sacarla como está con mayoría, pero ya surgiría con una discusión y debate previo y creo que no convendría”, planteó.

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El legislador insistió en que el objetivo es lograr un respaldo amplio, incluso la unanimidad de los integrantes de la Jucopo, para dar paso a la renovación de la presidencia del organismo electoral.

“No podemos permitir que se estanque, se obstaculice o quede incompleto el INE”, sostuvo.

Por ahora, la convocatoria permanece pendiente de aprobación y las negociaciones entre los grupos parlamentarios continuarán durante los próximos días.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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