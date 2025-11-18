Retrasan empresas adaptación a la Ley Silla

México
/ 18 noviembre 2025
    Retrasan empresas adaptación a la Ley Silla
    Las sillas que cumplen con las características mínimas solicitadas por la ley oscilan entre 600 y 800 pesos FOTO: REFORMA

La legislación aplica a comercios y servicios, como tienditas, minisúpers, hoteles, restaurantes y centros de atención, pero advirtió que muchos establecimientos no le han dado la importancia que amerita

A unas semanas de que venza el plazo para aplicar la llamada “Ley Silla”, aún persiste entre los negocios una notable incomprensión sobre los alcances y motivos de esta norma, que busca garantizar pausas dignas y sillas ergonómicas para empleados de comercios y servicios, y prevenir problemas de salud derivados de largas jornadas de pie.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), recordó que la legislación aplica a comercios y servicios, como tienditas, minisúpers, hoteles, restaurantes y centros de atención, pero advirtió que muchos establecimientos no le han dado la importancia que amerita.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Trump que conoce los domicilios de todos los criminales en México

“Mucha gente lo ve como una ocurrencia, no le dan la relevancia que tiene y eso ha hecho que, a unos cuantos días de que esto deba estar vigente, no se haya procedido a cumplir. En el caso del pequeño comercio, regularmente tienen dónde sentarse, pero son banquitos o cualquier silla, no la silla adecuada”, afirmó.

El empresario subrayó que el incumplimiento no será un asunto menor.

A partir del 14 de diciembre, los negocios que no adopten las disposiciones enfrentarán multas que van de 250 a 2 mil 500 UMA, y en casos de reincidencia incluso suspensión temporal de actividades.

Rivera advirtió que la mayoría de los negocios “no va a estar lista”, en parte porque muchos dejaron el ajuste para el último momento.

$!Retrasan empresas adaptación a la Ley Silla

Explicó que la ley no solo obliga a proporcionar sillas, sino a garantizar condiciones dignas para alternar la postura y prevenir afectaciones derivadas de largas jornadas de pie.

“Un ejemplo son meseros y meseras que trabajan ocho o diez horas de pie. Necesitan alternar esa posición con momentos para sentarse en una silla ergonómica que permita una postura correcta”, dijo.

La norma exige proveer sillas con respaldo suficientes para el desempeño del trabajo o para pausas de descanso, según la naturaleza del puesto.

También requiere incorporar periodos de reposo obligatorios en el Reglamento Interior de Trabajo, así como reglas claras sobre su aplicación.

Los negocios deberán ubicar las sillas en áreas designadas que no interfieran con la operación y definir la duración de las pausas, dejando constancia en su reglamento interno.

Rivera añadió que es indispensable permitir cambios de postura y pausas breves para sentarse, ajustadas a las funciones de cada puesto.

En cuanto al costo, señaló que las sillas que cumplen con las características mínimas solicitadas por la ley oscilan entre 600 y 800 pesos, aunque para algunos giros podría representar una carga adicional si requieren varias unidades o condiciones ergonómicas específicas.

Temas


4T
Leyes
Empresas

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En septiembre la Junta Catastral Municipal avaló el ajuste a las tablas de valores catastrales.

Saltillo: Así queda el impuesto predial para 2026; conoce el costo en tu colonia
Stefan Cramer recorrió el Cañón de San Lorenzo, donde trabaja en una guía de flora, fauna y geología.

Saltillo: San Lorenzo es un laboratorio vivo, alemán impulsa guía de flora, fauna y geología
La víctima había desaparecido desde el día 27 de octubre.

Encuentran muerta a menor reportada como desaparecida, en Saltillo
La Selección Mexicana disputará su último partido del año ante Paraguay en el Alamodome de Houston, encuentro que forma parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

México vs Paraguay: horario, dónde ver y cómo llega el Tri a su último juego de 2025
Cita. La banda estadounidense sorprendió a sus seguidores mexicanos al anunciar un concierto en solitario el próximo 29 de marzo en el Palacio de los Deportes.

¡A romper los ahorros! Deftones confirma concierto en marzo en la CDMX
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “haría lo que sea necesario” para detener el narcotráfico y no descartó lanzar ataques a México.

Trump no descarta lanzar ataques a México para detener narcotráfico
Sheinbaum aseguró que su gobierno “nunca será una carga para el pueblo”, y destacó que la evaluación directa de la ciudadanía es un principio que distingue a la llamada Cuarta Transformación.

Tras consignas de la Generación Z, Sheinbaum responde: ‘La revocación es nuestra, claro que me voy a sujetar’
Reportaron el desplome de una avioneta en un predio de la localidad de Villa Mendoza, en el municipio de Purépero, Michoacán; dejando el saldo de al menos cinco personas lesionadas.

Desplome de avioneta en Purépero, Michoacán, deja 5 tripulantes heridos