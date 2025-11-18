$!Retrasan empresas adaptación a la Ley Silla

A unas semanas de que venza el plazo para aplicar la llamada “Ley Silla”, aún persiste entre los negocios una notable incomprensión sobre los alcances y motivos de esta norma, que busca garantizar pausas dignas y sillas ergonómicas para empleados de comercios y servicios, y prevenir problemas de salud derivados de largas jornadas de pie.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), recordó que la legislación aplica a comercios y servicios, como tienditas, minisúpers, hoteles, restaurantes y centros de atención, pero advirtió que muchos establecimientos no le han dado la importancia que amerita.

“Mucha gente lo ve como una ocurrencia, no le dan la relevancia que tiene y eso ha hecho que, a unos cuantos días de que esto deba estar vigente, no se haya procedido a cumplir. En el caso del pequeño comercio, regularmente tienen dónde sentarse, pero son banquitos o cualquier silla, no la silla adecuada”, afirmó.

El empresario subrayó que el incumplimiento no será un asunto menor.

A partir del 14 de diciembre, los negocios que no adopten las disposiciones enfrentarán multas que van de 250 a 2 mil 500 UMA, y en casos de reincidencia incluso suspensión temporal de actividades.

Rivera advirtió que la mayoría de los negocios “no va a estar lista”, en parte porque muchos dejaron el ajuste para el último momento.