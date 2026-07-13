Revelan que 2,406 empresas falsean información para obtener contratos

Sin embargo, tras ser descubiertas, fueron multadas, inhabilitadas e inscritas en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, que les impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno de México.

CIUDAD DE MÉXICO- Un total de 2 mil 406 empresas han tratado de defraudar al Estado mexicano a través de intentonas para hacerse de contratos de forma ilegal. En todos los casos, las personas morales proporcionaron información falsa para obtener una adjudicación y recibir el pago de contratos multimillonarios.

Desde 2005, la Federación, primero a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y desde 2025 con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, inhabilitó a las 2 mil 406 empresas por periodos que van de tres meses a dos años, y se impusieron multas económicas por un total de 2 mil 182 millones 886 mil 282 pesos.

Las dependencias y entidades con más intentos de fraude reportados son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 475 expedientes que concluyeron en multas por más de 230 millones de pesos; la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con 320 expedientes que derivaron en sentencias por 172 millones 891 mil pesos; seguida de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con un total de 159 expedientes del mismo número de empresas que intentaron obtener contratos con documentos falsos y que derivaron en sanciones económicas por 90 millones 179 mil pesos.

Llaman la atención los intentos de fraude al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues a pesar de que ocupa el quinto lugar con 121 empresas que buscaron burlar la ley para ganar una adjudicación con dicho organismo público, las multas superan por mucho a las otras dependencias. El gobierno federal sancionó a las 121 personas morales por un monto total de mil 246 millones de pesos.

Destaca el caso de las empresas Servicios de Mínima Invasión S.A. de C.V., Proyectos en Procesos de Recursos Humanos S.A. de C.V., Servad Promo Asistencial S.A. de C.V., Dai Servicios S.A. de C.V., Int-Per S.A. de C.V., e Impromed S.A. de C.V., las cuales fueron sancionadas entre el 1 y el 25 de agosto de 2022 por la entonces Secretaría de la Función Pública.

De acuerdo con las investigaciones, dichas empresas simulaban y evadían reglas para obtener contratos en el ISSSTE. Las seis personas morales se ponían de acuerdo para beneficiarse entre ellas y acordaban repartirse cada una de las partidas en los procedimientos de contratación relacionados con los servicios de análisis clínicos y banco de sangre.

Por lo anterior, cada una de ellas fue multada con 100 millones 243 mil pesos, y las seis empresas fueron inhabilitadas por un periodo de siete años, motivo por el que, hasta la fecha, no pueden concursar para obtener algún contrato con el gobierno.

En junio de 2021, la empresa Obras y Proyectos de Infraestructura S.A. de C.V. ganó una licitación para construir una estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia marítima en Isla Socorro, Colima, sin embargo, una vez que se le pagó, la empresa abandonó la obra. Por lo anterior, se le multó con 2 millones 418 mil pesos y se le inhabilitó por un periodo de cinco años. Dicha empresa ya podía volver a concursar por contratos gubernamentales a partir de junio de 2026.

Entre las sanciones más recientes destacan las impuestas a Constructora Rusva S.A. de C.V., Eyasa S. de R.L de C.V., B&G Construcción y Rehabilitación de Redes S.A. de C.V., y Mustache Software, S.A. de C.V., por proporcionar información falsa en la celebración de los contratos CAEM- DGIG-PROAGUA-038-24-CS, para la rehabilitación del sistema de agua potable, y el CAEM- DGIG-PROAGUA-043-24-CS, para la perforación de pozo profundo, respectivamente; adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México.