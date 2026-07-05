Anticorrupción sanciona a 35 funcionarios y tres empresas

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México
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    Anticorrupción sanciona a 35 funcionarios y tres empresas
    En dependencias como Pemex hubo desde inhabilitaciones hasta destituciones. Cuartoscuro

Las penalizaciones van desde inhabilitaciones de hasta 15 años y multas económicas por más de 67 mdp por faltas graves y no graves

CDMX.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que, en coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sancionó a 35 personas servidoras públicas y 3 empresas con inhabilitaciones de hasta 15 años y multas económicas por más de 67 millones de pesos por faltas graves y no graves.

A través de un comunicado, explicó que, derivado de las acciones de investigación realizadas por la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como de los Órganos Internos de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Alimentación para el Bienestar (AliBien), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron las infracciones graves, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso sanciones a las siguientes personas:

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/decomisan-mas-de-mil-cervezas-en-reforma-durante-operativo-de-seguridad-previo-al-mexico-inglaterra-PI21921943

En Pemex, dos inhabilitaciones por 10 años a Wenceslao C; inhabilitación por 10 años y destitución a Erika S y sanción económica solidaria a ambos por 12.1 millones de pesos; e inhabilitación por 10 años, destitución y sanción económica solidaria por 1.6 millones de pesos a Arturo V y José M, todos de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, por omitir formalizar el contrato para la operación y resguardo de las aeronaves de Pemex y validar pagos de servicios no recibidos en 2017 y 2018.

En el IMSS, inhabilitación de 15 años a Filiberto G, de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco, por omitir dar información sobre los riesgos inherentes a un paciente sobre un procedimiento quirúrgico en 2017.

INHABILITACIONES

En AliBien, inhabilitación por 10 años a René G, Manuel L y Carlos V, de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana; e inhabilitación por 6 años y sanción económica solidaria por 6.9 millones de pesos a la empresa B por pagar 13 mil 217 cajas de fruta deshidratada sin evidencia de su entrega en 2019.

Otras dos inhabilitaciones por 10 años a René G, Manuel L y Carlos V, de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana; inhabilitación por 8 años a la empresa T y la empresa I; así como sanciones económicas solidarias a personas servidoras públicas y particulares por un total de 28.5 millones de pesos por pagar 50 mil latas de sardina sin evidencia de entrega en 2019.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/colectivos-protestan-por-desaparecidos-en-inmediaciones-del-angel-de-la-independencia-PI21921709

Adicionalmente, inhabilitación por 10 años y sanción económica solidaria por 18.3 millones de pesos a Concepción E, Juan S y René G, de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, por utilizar contratos de distribución de leche para fines distintos a su objeto, ya que se transportaron libros de texto gratuito y tarimas en 2020.

SUSPENSIONES

En el ISSSTE, suspensión de 30 días a Rene P, de las Oficinas de Conservación y Mantenimiento de San Fernando en la Ciudad de México, por firmar y aprobar estimaciones de obra sin tener la autorización legal para hacerlo, lo que provocó pagos de obra no ejecutada de la Clínica Hospital de Puerto Vallarta a una empresa por un total de 4 millones de pesos incluyendo intereses en 2018.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tendra-guadalajara-matrimonios-colectivos-en-fan-fest-LI21921280

Además, inhabilitación de 3 meses a Myriam L, de la Dirección de Comunicación Social de las Oficinas Centrales del ISSSTE, por intervenir en la contratación de su hijo para ocupar el puesto de Apoyo Administrativo en Salud A-1 en la misma área de adscripción y posteriormente para el cambio de plaza en 2018 y 2022.

En Sepomex, suspensión por 30 días a Fidel S, de la Gerencia Estatal Nayarit, por autorizar un bono a una persona servidora pública con quien tenía una relación de parentesco en 2022.

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