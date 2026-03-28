Revelan que además del CIDE otras dependencias también degustan banquetes millonarios

En febrero, EL UNIVERSAL reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destinó 3 millones 170 mil pesos por un servicio para abastecer productos y alimentos para su comedor institucional y que incluye pulpa de jaiba, lomo de marlin, mejillones, bacalao, almejas.

No sólo el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha contratado un servicio para la compra de alimentos, sino también lo han hecho diversas instituciones del Poder Ejecutivo y Judicial.

El Máximo Tribunal justificó la adquisición de este servicio al afirmar que la ausencia de un comedor institucional podría ocasionar que los trabajadores consuman alimento en la vía pública y corran el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales e intoxicarse, y con esto ausentarse por enfermedad, lo que afectaría las actividades jurídicas y administrativas.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) pagó hasta 255 millones 102 pesos por el servicio de comedor para este año, en donde se advierte que el servicio de cuatro tiempos deberá cuidar que la carne de res que se sirva sea magra, el pollo debe presentarse sin piel y el pescado, sin espinas.

La licitación, adjudicada el 30 de diciembre, incluyó también el servicio de comedor para las coordinaciones de Administración Regional del Poder Judicial en Toluca, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Jalisco, por las cuales se pagarán hasta 76 millones 618 mil 184 pesos.

El año pasado, El Gran Diario de México informó que en una revisión hecha en la plataforma ComprasMx, se encontró que al menos seis dependencias y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) habían entregado contratos por 58 millones 141 mil 710 pesos a empresas particulares para la adquisición de alimentos.

De las dependencias encontradas, el AIFA es la que más gastó, al desembolsar 30 millones 41 mil pesos; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destinó 11 millones 637 mil pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) invirtió 3 millones de pesos; la Secretaría de Gobernación (Segob), 2 millones 11 mil pesos; la Secretaría de Economía (SE), 2 millones de pesos, en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) gastó 34 mil 710 pesos.

En el contrato E-2025-00008850, la Unidad de Inteligencia Financiera compró salmón fresco, costilla con falda de cerdo, costilla de res sin hueso, suadero, lomo de cerdo y chambarete de res sin hueso, entre otros.

En el anexo de la licitación se indica que para este comedor se tendrán disponibles salsas tipo Valentina.

El Centro Nacional de Inteligencia solicitó camarones cristal, medallones de atún, surimi, filete blanco del Nilo y camarón pacotilla, entre otros productos.

La licitación advertía que el surimi no debería tener olor fuerte, la carne debería ser resistente a la presión de los dedos, “no estar pegajosa ni chiclosa, ni pastosa”.

El Dato

255 millones de pesos desembolsó el Órgano de Administración Judicial para el servicio de comedor este año.

58.1 millones de pesos pagaron seis dependencias y el AIFA a empresas particulares para la compra de alimentos.