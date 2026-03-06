Revelan que el secretario de Seguridad de Chiapas tiene una colección de autos clásicos

Óscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, es dueño de una colección de cinco vehículos, incluyendo modelos clásicos, que consiguió a un valor hasta un 90% más bajo del que suelen venderse.

De acuerdo con su última declaración patrimonial, el funcionario pagó al contado estas adquisiciones entre 2022 y 2023 por precios que van de los 12 mil a los 100 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: 8M: Activistas piden que el aborto salga del Código Penal

Aparicio fue nombrado secretario a finales de 2024 como parte del gabinete del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Bajo su cargo se encuentran las unidades de seguridad del Estado, incluyendo la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que aparece en la narconómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) revelada por EL UNIVERSAL.

La “barata” colección

La última declaración patrimonial disponible del funcionario corresponde a 2024, cuando dejó su anterior puesto como subsecretario de Operación de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, cargo al que llegó en 2023, en la administración de David Monreal Ávila.

Entre los bienes declarados por el funcionario se encuentra una colección de cinco vehículos que incluyen modelos clásicos y antiguos: tres de la marca BMW, de los que no se especifica el modelo, y dos vehículos tipo Jeep.

En la lista resalta un BMW modelo 1961 comprado al contado en julio de 2022 por tan sólo 12 mil pesos.

Según un especialista estadounidense que se dedica a la compra y venta de autos antiguos consultado por EL UNIVERSAL, el precio actual de un auto de esa marca lanzado aquel año, en buenas condiciones, ronda un precio de 25 mil dólares, lo que equivale a más de 430 mil pesos al tipo de cambio actual.

También en 2022, esta vez en noviembre, el funcionario adquirió al contado otro BMW modelo de 1965 por un precio de 100 mil pesos.

El experto consultado, que pidió no revelar su nombre, estima que un auto de la marca alemana de aquel año alcanzaría hasta los 35 mil dólares (615 mil pesos).

En febrero y mayo de 2023 el funcionario compró tres vehículos más al contado, y pagó 100 mil pesos por cada uno.

El primero es un Land Rover Santana de 1985, un vehículo todoterreno de fabricación española. Plataformas de comercio electrónico ubican el precio de este auto en hasta 900 mil pesos.

El segundo vehículo es un Jeep Mutt de 1971. El sitio estadounidense OnAllCylinders explica que el término “Mutt” son las siglas de military utility tactical truck (camión táctico utilitario militar).

En este caso se refiere a un vehículo tipo jeep destinado a las fuerzas armadas, que no se vendió para uso civil y fue fabricado por Ford; el especialista consultado por este periódico señala un precio de hasta 212 mil pesos, pero en internet se oferta hasta en 400 mil.

A esto habría que sumar gastos de traslado en el caso de que los vehículos sean adquiridos en el extranjero.

El último vehículo reportado por el secretario es un BMW 2023 adquirido ese mismo año por 100 mil pesos. Sin embargo, ningún modelo de esa marca tuvo ese precio de salida.

Actualmente, un auto de la firma alemana lanzado en 2023 va de los 560 mil pesos (usado) a los 2 millones 950 mil pesos, según una revisión de este diario.

El especialista señala que los montos reportados por Aparicio sólo serían posibles si los autos estuvieran en malas condiciones, “casi chatarra”, para restaurar.

EL UNIVERSAL contactó al secretario para preguntarle sobre el costo de sus vehículos, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Terrenos, joyas y un préstamo millonario

El patrimonio de Óscar Alberto Aparicio Avendaño incluye 10 bienes inmuebles, integrados por seis terrenos, un rancho, dos casas y un local comercial.

Entre estos sobresalen tres predios adquiridos bajo la figura de cesión el 14 de febrero de 2023, es decir, el funcionario no desembolsó nada por su posesión.

Para uno de los terrenos se indica una extensión de “1,063,267”, otro de “1,000” y uno más de “1,000”, todos sin una unidad de medida especificada en el documento.

Por otro lado, su propiedad de mayor valor económico es una casa adquirida el 5 de noviembre de 2021, con un costo de 5 millones 850 mil pesos, sumada a una segunda vivienda obtenida por cesión en 2015 valuada en 3 millones 250 mil pesos y a un local comercial de 900 mil pesos.

En el rubro de bienes muebles, el funcionario declaró una colección de joyas diversas, todas adquiridas al contado entre los años 2010 y 2023 por un valor de 1 millón 158 mil pesos.

Las más costosas fueron adquiridas por 438 mil pesos en septiembre de 2023. Aparicio Avendaño también reportó un préstamo personal otorgado el 1 de agosto de 2024 por un monto original de 2 millones 500 mil pesos.

De acuerdo con su declaración, Aparicio reportó haber ganado en 2024 un total de 2 millones 300 mil pesos por su cargo en el gobierno de Zacatecas; además, registró otros 230 mil pesos por concepto de enajenación de bienes, dando un total de 2 millones 530 mil pesos por ingresos de ese año.

Registros en la Plataforma Nacional de Transparencia indican que el funcionario ganaba en ese entonces un sueldo mensual neto de 70 mil 804 pesos.

El año anterior (2023), Aparicio registró una ganancia anual por su puesto de 757 mil 518 pesos, a los que se suman 600 mil pesos, también por enajenación de bienes, dando como total un ingreso de un millón 417 mil pesos.

Datos

12 mil pesos, afirma haber pagado por un BMW modelo 1961. 430 mil pesos es lo que cuesta ese vehículo, según un experto.

5 autos de colección posee el titular de Seguridad Pública de Chiapas.