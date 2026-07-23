Rechaza el INE discutir lineamientos para regular campañas adelantadas

CDMX.- Aunque los partidos políticos ya iniciaron acciones encaminadas al proceso electoral 2027, el Consejo General del INE frenó por segunda vez el establecimiento de reglas para fiscalizar los procesos internos de los partidos. Bajo el argumento de socializar el documento e incluir la opinión de las fuerzas políticas, la mayoría de consejeros evitó avalar normas para vigilar eventos y gastos partidistas que algunos sectores, acusan, son actos anticipados de campaña.

La Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y los Consejeros Arturo Chávez, Blanca Cruz, Frida Gómez, Norma de la Cruz, Rita Bell López y Uuc-kib Espadas acompañaron la petición de Jorge Montaño para retirar de la orden del día el proyecto que se discutiría este jueves.

CONSEJEROS LLAMARON AL ORDEN Sólo Martín Faz, Arturo Castillo y Carla Humphrey se posicionaron en contra de seguir retrasando que el anunciado proceso intermedio tenga orden, incluso antes de su inicio. Montaño alegó que el documento de su autoría es perfectible y pretende seguir sumando las opiniones de los partidos para que pueda obtener el respaldo unánime.

“El retiro obedece precisamente a que es un documento totalmente perfectible; la idea es que esté bien socializado con las consideraciones muy puntuales de todas y todos los representantes de los partidos políticos. “Buscaríamos que sea votado por unanimidad y el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en esta mesa”, expuso previo al inicio formal del debate.

LLAMAN A ESCUCHAR A LOS PARTIDOS No obstante, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, acusó que la escucha ha sido letra muerta, por lo que llamó a que se tome efectivamente en cuenta a los partidos. “Me parece que estamos en riesgo por la cantidad de cargos de elección popular que van a estar en juego y eso va a llevar a que cada vez se vaya haciendo más la participación irregular porque hay anarquía.

“Si se va a reiterar el punto del orden del día, yo pido que los partidos seamos integrados en esas mesas, pero sí ser escuchados porque en muchas ocasiones nos escuchan, pero no pasa nada, nos dejan en letra muerta”, urgió. Pese a que la Consejera Carla Humphrey insistió en que los Oples son responsables de vigilar los procesos en los estados, también urgió a fijar reglas claras para todos los partidos políticos. “Tenemos que ya tener este marco que dé certeza a lo que están llevando a cabo varios partidos políticos en algo que ya validó la propia Sala Superior y que denominan ‘procesos políticos internos’”, pidió.

DENUNCIAN INEQUIDAD EN LA CONTIENDA En tanto, Marco Baños, comisionado de Somos México ante el árbitro, aseguró que el siguiente proceso ya ha quedado lastimado por inequidad en la contienda que ya ha dejado en desventaja a los nuevos partidos y, sin embargo, el INE ha invisibilizado la problemática. “Los procedimientos no son internos. Morena, PRI, PAN y hasta MC tienen ya procedimientos que están avanzando y ustedes no han regulado el punto, ¿para qué lo quieren hacer? Si el proceso inicia a más tardar el 7 de septiembre de este año. Cuando ustedes emitan los lineamientos, simplemente el proceso ya empezó”, lanzó.

Aunque el Consejero Arturo Chávez y ex asesor jurídico de la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó que esta situación viene presentándose hace seis meses, también minimizó la solicitud de reglamentar los procesos internos puesto que consideró que ya existe una ley que los regula. “Hay una ley y esa ley fue aprobada por la Cámara de Diputados y avalada por el Tribunal. Es como decir que las asambleas para conformar nuevos partidos fueron actos anticipados de campaña. Son procesos internos regulados”, sostuvo. EL TRABAJO POLÍTICO EN LA CALLE ES PERMANENTE, DICE MORENA Baños refutó que la ley solamente aplica una vez iniciada oficialmente la contienda, lo que ocurrirá hasta el próximo 7 de septiembre. “Las precampañas están reguladas una vez que inicie el proceso electoral y eso va a ser hasta el 7 de septiembre a más tardar. No hay proceso electoral ahorita, hay actos anticipados de campaña y es evidente. Es muy lamentable que el Instituto además sabiendo que ustedes tiene un periodo vacacional próximo, pues van a aprobar esto hasta la tercera semana de agosto”, reprochó.

Por otro lado, el morenista, Guillermo Santiago, se opuso a que “se judicialice” el despliegue de morenistas en las calles, antes de que incluso inicie el proceso, tras argumentar que el trabajo político en la calle es permanente.