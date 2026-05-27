Revelan que gobernadora de Morelos supo de reunión de alcaldes con criminales

Ese mismo día el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, supo del encuentro.

Unos días después de la jornada electoral de junio de 2024, exalcaldes, alcaldes electos y funcionarios del oriente de Morelos se reunieron con Júpiter Araujo, “El Barbas”, líder regional del Cártel del Pacífico .

A la mañana siguiente fue informada la entonces gobernadora electa, Margarita González Saravia. Ambos lo mantuvieron oculto hasta febrero de 2025, cuando el video de aquella reunión fue difundido en redes sociales.

Una de las razones para actuar con cautela habría sido que, en el encuentro, a la derecha de “El Barbas” estaba sentado un hombre identificado en el análisis del material audiovisual como Raúl Tadeo Nava, exalcalde de Cuautla, amigo y operador político de la gobernadora en la zona oriente de Morelos.

Su rostro aparece pixelado para impedir su reconocimiento. Hoy, Tadeo Nava es el principal testigo del caso de narcopolítica en Morelos que sigue la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con su declaración, se utilizó para enviar un mensaje a la gobernadora.

El 18 de febrero de 2025, el video reventó las redes sociales.

A pesar de conocer los antecedentes, la gobernadora recibió un informe detallado sobre los servidores públicos implicados en la reunión y fue entonces cuando ordenó una investigación, aseguran integrantes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, bajo condición de anonimato.

Tadeo Nava se había mantenido con bajo perfil en la dirección del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTEM), pero cuando subió la presión mediática, la gobernadora ordenó su cese.

La Morenista, bien enterada

Tres días después de que se difundió el video, Tadeo Nava acudió ante la FEMDO para declarar de forma voluntaria.

A su primera comparecencia fue llevado por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, Miguel Ángel Urrutia Lozano, responsable de la investigación y de iniciar las pesquisas contra los grupos delictivos que operaban al amparo o con la complicidad de ediles de la zona oriente.

En su declaración ministerial, Tadeo Nava afirmó que tras salir de la reunión con El Barbas envió un mensaje a Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura, y al siguiente día hablaron con González Saravia en un restaurante del poblado de Alpuyeca, municipio de Xochitepec.

En la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-SIN/174/2025 se lee que alrededor de las 14:30 horas del 21 de febrero de 2025, Tadeo Nava contó detalles del encuentro con “El Barbas”, que tuvo lugar en un jardín del municipio de Totolapan.

El jefe delictivo envió un mensaje a la gobernadora para pacificar el estado y también pidió que no retuviera los recursos para los municipios de oposición a Morena.

”Diles que yo no voy a pactar con ningún grupo y que la seguridad pública va a depender de la Federación, y de lo otro que te están diciendo coméntales que los recursos son por ley y que yo no voy a detener nada hacia los municipios”, dijo Tadeo Nava que le respondió la gobernadora.

En la primera semana de marzo de 2025, el secretario de Seguridad estatal Miguel Ángel Urrutia informó en conferencia de prensa que la FEMDO había atraído el caso por tratarse de delincuencia organizada.

Desde entonces, Tadeo Nava ha rendido al menos 10 declaraciones ante la fiscalía especializada, según jefes policiales que siguen la investigación en Morelos.

Cárteles en disputa

La investigación de la narcopolítica que inició en Morelos sugiere que el Cártel del Pacífico organizó la reunión para reclamar acuerdos de la campaña electoral de 2024, pero ante el incumplimiento y la alianza de algunos alcaldes con La Unión Tepito, su principal rival, se subió el video a redes.

De acuerdo con las investigaciones, actualmente la ciudad de Cuautla —la segunda en importancia de Morelos— es disputada por el Cártel del Pacífico, que posteriormente se hizo llamar La Empresa y ahora se menciona como Cárteles Unidos.

El Cártel del Pacífico tiene presencia actualmente en los municipios de Totolapan, Atlatlahucan, Temoac, Jonacatepec y Axochiapan, y se disputa Tlayacapan, Yautepec, Cuautla y Ayala.

También pelea El Cártel de Cuautla, liderado por Joseph “N”, “La Rata”, citado como socio de un exedil de Cuautla. A este grupo se sumó Homero Mendoza, La Tripa, líder del Cártel Los Tlahuicas.

El tercer grupo en disputa es La Unión Tepito, con presencia en Cocoyoc y el municipio de Yautepec. Este último grupo es liderado por un personaje conocido como “El Milton” o “El Licenciado”.

En septiembre de 2025, un mensaje en video de un grupo armado, que se identificó como Cártel de Sinaloa, acusó al alcalde de Cuautla de haberse unido a “El Milton”.

También acusaron de “traición” al diputado federal de Morena Agustín Alonso Gutiérrez, así como a Javier Chávez, a quien medios locales identificaron como Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura.