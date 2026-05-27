$!Morena exhibe que Andy López Beltrán no tiene título universitario y busca diputación federal en 2027

La información generó una rápida reacción en redes sociales, donde usuarios y figuras de oposición cuestionaron que uno de los perfiles más cercanos al núcleo político de la llamada Cuarta Transformación aspire ahora a un cargo de elección popular sin contar con un título universitario. El debate se intensificó debido a que su nombre ya figura como posible candidato a diputado federal por Tabasco rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

La reciente difusión del currículum oficial de Andrés Manuel López Beltrán , conocido políticamente como “Andy”, volvió a colocar a Morena en el centro de la conversación pública. El documento, publicado por el propio partido, confirmó que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador concluyó el 100 por ciento de los créditos de licenciatura, aunque permanece en calidad de pasante y sin título profesional.

En la ficha curricular también aparece experiencia en el sector privado como empresario entre 2018 y 2024. Durante ese periodo, López Beltrán estuvo relacionado con Chocolates Rocío , la marca impulsada por la familia del exmandatario federal y que en distintos momentos ha sido utilizada como símbolo del proyecto económico familiar.

RENUNCIA A MORENA PARA BUSCAR DIPUTACIÓN EN TABASCO

La controversia estalló apenas un día después de que López Beltrán presentara su renuncia formal a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El movimiento político confirmó así que el joven político buscará competir por el VI Distrito electoral de Tabasco, integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

En una carta dirigida a la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, el morenista aseguró que continuará trabajando dentro del movimiento obradorista, aunque desde “otra trinchera”. La frase fue interpretada como el inicio oficial de su carrera electoral rumbo a 2027.

Durante su paso por la estructura partidista, López Beltrán aseguró haber coordinado la afiliación de más de 10 millones de nuevos militantes en todo el país, además de fortalecer las estructuras territoriales de Morena en distintas entidades. Ese trabajo interno lo convirtió en una de las figuras con mayor influencia dentro del aparato organizativo del partido.

SHEINBAUM RESPALDA A ANDY EN MEDIO DE CRÍTICAS

La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del hijo del expresidente y calificó como “muy bueno” el trabajo realizado por López Beltrán al interior de Morena. El respaldo presidencial fue interpretado por analistas políticos como una señal de continuidad y apoyo hacia uno de los cuadros más cercanos al obradorismo.

Sin embargo, las críticas no cesaron. Diversos sectores opositores sostuvieron que el caso revive el debate sobre el peso de los apellidos dentro de la política mexicana y la construcción de nuevos liderazgos al interior del partido guinda. En plataformas digitales, usuarios cuestionaron si la falta de un título profesional afectará su imagen pública de cara a una eventual campaña electoral.

A pesar de la polémica, Morena mantiene a López Beltrán como una de sus figuras jóvenes con mayor proyección rumbo a los próximos años. En Tabasco, estado natal del expresidente, el apellido López Obrador conserva todavía un fuerte peso político y electoral.