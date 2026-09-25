Revelan que policías de Juchitán son mandaderos y ‘halcones’ del crimen organizado

En una de esas ocasiones vimos cómo un sujeto molestaba a una joven en un Oxxo, y luego vimos que se subió a la patrulla que estaba ahí, y se fue con los policías”, relata un vecino de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec .

“Nosotros veíamos cómo la policía municipal de Juchitán trasladaba en sus patrullas a la gente del ‘Cromo’.

La operación de los agentes de seguridad pública de Juchitán de Zaragoza no se limitaba a trasladar a los presuntos criminales.

Según testimonios recogidos por EL UNIVERSAL, también eran mandaderos, “halcones” y brindaban protección a los integrantes del grupo criminal de “Los Cromo”, que ha sido ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

José, nombre falso por seguridad, tiene un negocio en Juchitán y desde hace varios años paga cada semana mil pesos por cobro de piso para “Los Cromo”; si no lo hace, lo amenazan con quemar primero su negocio y después atentar contra su familia.

Quienes llegan a recoger el dinero, menciona, siempre van en mototaxi y a veces son custodiados por una patrulla municipal.

Por ahora, dice, no sabe si con la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, se detendrá este cobro de piso.

No ha presentado la denuncia, explica, porque teme por él y su familia, y porque asegura que también funcionarios de la vicefiscalía se encuentran coludidos con los criminales.

BAJO INVESTIGACIÓN

Tras la aprehensión de Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, la policía municipal de Juchitán está de nuevo bajo investigación por sus vínculos con esta célula delictiva del Cártel Jalisco.

El miércoles, tras la detención del alcalde, los agentes municipales salieron a hacer bloqueos, en un intento de impedir su traslado.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó a este diario que se inició una carpeta de investigación contra las personas que realizaron los bloqueos carreteros, entre los que se encuentran policías municipales.

”Ya se abrió una carpeta por (...) tratar de interrumpir el paso de las autoridades, eso lo tenemos que hacer de oficio y se está investigando quiénes fueron. Se menciona que eran policías municipales, eso tenemos que corroborarlo, pero sí hay una carpeta abierta por estos hechos en el traslado del convoy hacia el aeropuerto”, dijo en entrevista.

Rodríguez Alamilla reconoció que tiene indicios de que algunos elementos de la policía municipal de Juchitán actúan o colaboran con el grupo delictivo de “Los Cromo” y que les brindan protección.

”Es algo que se está investigando, (...) forma parte del trabajo de inteligencia que se está generando al interior de la propia institución, pero también por los cuerpos de seguridad federales. Nosotros tenemos algunos indicios de esa circunstancia. Incluso, en algunos momentos también, cuando ocurría algún evento delictivo, nos llamaba la atención que a los pocos minutos ya estaban presentes ciertos elementos municipales. Se podría decir, bueno, sí es el primer respondiente, pero en muchos casos era de manera inmediata. Entonces, es parte de lo que se está investigando”, expuso.

UN VIEJO PROBLEMA

Desde hace más de un año, las autoridades estatales saben de vínculos entre policías y criminales.

El 21 de junio de 2025, la fiscalía de Oaxaca y fuerzas federales intervinieron en la policía municipal de Juchitán.

En esa ocasión detuvieron al director del Centro de Control (C2) de Juchitán, Nahum H. B., y a dos elementos de la corporación.

Todos los policías fueron desarmados y la seguridad estuvo a cargo de la policía estatal.

En ese momento, 218 policías municipales fueron “concentrados” y sometidos a exámenes de control de confianza.

Actualmente, el exdirector del C2 y los dos policías detenidos están vinculados a proceso, pero llevan su juicio en libertad.

Esa intervención fue porque se detectó que el C2 del municipio, que estaba controlado por la policía, tenía “cuentas espejo” no autorizadas y permitía a los criminales el acceso a las cámaras de vigilancia.

En declaraciones a la prensa, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que la seguridad pública en Juchitán estará a cargo de la policía estatal; sin embargo, hasta este jueves 24 los elementos de la corporación municipal continuaban a cargo de tareas de seguridad en el municipio, pese a los bloqueos que hicieron un día antes, según confirmó el fiscal estatal, Rodríguez Alamilla.

La tarde de este 24 de septiembre se informó que el excomisario de la policía municipal de Juchitán, John Keny Moreno Segura, fue detenido por elementos de la fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad federal.

El exmando es señalado como parte de la estructura criminal de “Los Cromo”.