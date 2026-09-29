Riña en fiestas de San Jerónimo termina en tragedia en Coatepec; hay dos muertos

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    Riña en fiestas de San Jerónimo termina en tragedia en Coatepec; hay dos muertos
    Una riña registrada durante las fiestas patronales de San Jerónimo en Coatepec, Veracruz, terminó con dos hombres muertos. FOTO: FACEBOOK

El enfrentamiento ocurrió en la zona centro del Pueblo Mágico durante la tradicional celebración.

Las fiestas patronales de San Jerónimo en Coatepec, Veracruz, tuvieron un episodio de violencia durante las primeras horas de este martes 29 de septiembre, luego de que una riña entre varias personas dejara dos hombres muertos.

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De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento ocurrió cerca de las 7:00 horas sobre la calle Hernández y Hernández, en la zona centro del Pueblo Mágico, donde todavía se desarrollaban actividades relacionadas con los festejos.

Vecinos del lugar reportaron una confrontación y posteriormente escucharon detonaciones. En el sitio, un hombre perdió la vida, mientras que otra persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Horas después se informó que el segundo herido también había fallecido a consecuencia de las lesiones.

AUTORIDADES ACORDONARON LA ZONA

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al lugar y acordonaron el área para preservar posibles indicios relacionados con el enfrentamiento.

Personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, las versiones periodísticas señalan que la confrontación habría escalado de una discusión a agresiones con armas; sin embargo, las circunstancias exactas que originaron la riña continúan bajo investigación.

$!Las fiestas patronales de San Jerónimo en Coatepec, Veracruz, tuvieron un episodio de violencia.
Las fiestas patronales de San Jerónimo en Coatepec, Veracruz, tuvieron un episodio de violencia. FOTO: FACEBOOK

UNA CELEBRACIÓN TRADICIONAL EN COATEPEC

Los hechos ocurrieron en el marco de las fiestas patronales dedicadas a San Jerónimo, una de las principales celebraciones de Coatepec, municipio reconocido como Pueblo Mágico.

La festividad reúne cada año a habitantes y visitantes y contempla actividades religiosas, culturales y tradicionales. Entre ellas destaca la elaboración y traslado de los tradicionales arcos, además de procesiones, música, danzas y las características alfombras elaboradas con aserrín.

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La Secretaría de Turismo de Veracruz señala que las fiestas patronales de San Jerónimo se realizan a finales de septiembre y forman parte de las celebraciones más importantes del municipio.

El caso ocurrido este martes quedó bajo investigación de las autoridades ministeriales, mientras continúan las actividades programadas para la celebración patronal.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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