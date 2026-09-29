Riña en fiestas de San Jerónimo termina en tragedia en Coatepec; hay dos muertos

Las fiestas patronales de San Jerónimo en Coatepec, Veracruz, tuvieron un episodio de violencia durante las primeras horas de este martes 29 de septiembre, luego de que una riña entre varias personas dejara dos hombres muertos.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento ocurrió cerca de las 7:00 horas sobre la calle Hernández y Hernández, en la zona centro del Pueblo Mágico, donde todavía se desarrollaban actividades relacionadas con los festejos.

Vecinos del lugar reportaron una confrontación y posteriormente escucharon detonaciones. En el sitio, un hombre perdió la vida, mientras que otra persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Horas después se informó que el segundo herido también había fallecido a consecuencia de las lesiones.

AUTORIDADES ACORDONARON LA ZONA

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al lugar y acordonaron el área para preservar posibles indicios relacionados con el enfrentamiento.

Personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, las versiones periodísticas señalan que la confrontación habría escalado de una discusión a agresiones con armas; sin embargo, las circunstancias exactas que originaron la riña continúan bajo investigación.