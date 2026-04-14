Saúl Monreal se queda sin ‘aliados’: Verde y PT lo rechazan y él abre la puerta a ir al tribunal

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/ 14 abril 2026
    Saúl Monreal se queda sin ‘aliados’: Verde y PT lo rechazan y él abre la puerta a ir al tribunal
    El senador Saúl Monreal descartó buscar la candidatura a través de un partido distinto a Morena CUARTOSCURO

El legislador afirmó que no buscará otra sigla, pidió participar en la encuesta interna y no descartó llevar el caso a instancias electorales

ZACATECAS, ZAC.- Los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) descartaron la posibilidad de postular al senador Saúl Monreal Ávila como candidato a la gubernatura de Zacatecas, luego de que Morena ha señalado que no respaldará sus aspiraciones al considerar que sus estatutos prohíben el “nepotismo electoral” por ser hermano del actual gobernador.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, afirmó que su partido no impulsará una eventual candidatura de Monreal Ávila y sostuvo que el Verde respaldará para ese cargo a su coordinador en la Cámara de Diputados, Carlos Puente.

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Por separado, la vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos —quien también ha manifestado interés en contender por Zacatecas— rechazó que su partido vaya a apoyar al legislador. “Te puedo decir con franqueza que el partido del trabajo no lo postularía”, dijo, al señalar que, en el caso del PVEM, existe una definición en torno a Carlos Puente.

Bañuelos añadió que Monreal Ávila milita en Morena y que la prohibición sobre relaciones de nepotismo se encuentra en los estatutos de ese partido, por lo que consideró que él debe definir si permanece o no en esa fuerza política. “Si él desea seguir militando en Morena no va a poder ser considerado en la encuesta”, expresó.

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En respuesta, el senador Saúl Monreal descartó buscar la candidatura a través de un partido distinto a Morena y aseguró que no ha recibido invitaciones para incorporarse a otra fuerza política.

Monreal Ávila reconoció que un escenario posible es renunciar por el momento a su aspiración y mantenerse en Morena para esperar una futura elección, incluso mencionó 2033 como referencia; sin embargo, sostuvo que su objetivo es que se respeten sus derechos políticos y se le permita participar en el proceso interno.

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“Yo estoy pensando en agotar el proceso interno en Morena, si hubiera las condiciones”, afirmó, al señalar que lo único que solicita es participar en la encuesta. Añadió que, si no se le da esa oportunidad, esperará a que se definan las candidaturas y la convocatoria del partido.

Cuestionado sobre si podría acudir al tribunal electoral, respondió que esperará a la definición de Morena y de la alianza, y sostuvo que aún falta para el proceso interno, al referir que “todavía falta hasta octubre”. También indicó que, si Morena, PT y PVEM le cierran la puerta, asumiría que habrá más tiempo para competir.

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