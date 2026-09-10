Rocío Nahle niega tener cuentas en EU tras señalamientos de supuestas restricciones financieras

La declaración ocurrió después de que Maldonado señalara en su columna que instituciones financieras de capital estadounidense habrían comenzado a cerrar o solicitar el retiro de cuentas vinculadas con Nahle y personas cercanas a ella.

“Tal como lo he declarado con anterioridad, no tengo cuentas bancarias en el extranjero, y nunca he tenido relación bancaria en EU”, afirmó la gobernadora.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales durante la tarde del 9 de septiembre, Nahle negó las versiones y aseguró que anteriormente ya había declarado no contar con cuentas bancarias fuera de México.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García , rechazó que tenga cuentas bancarias en el extranjero o que haya mantenido una relación bancaria en Estados Unidos, luego de que el columnista de EL UNIVERSAL, Mario Maldonado, publicara información sobre supuestas restricciones financieras relacionadas con la mandataria y personas de su entorno.

“Me honra decir que todos los días trabajo de frente para el gran pueblo Veracruzano y a ellos me debo”, escribió en su cuenta de X.

La mandataria añadió que su trabajo al frente de Veracruz representa su principal compromiso.

“Por años han tratado de manchar mi nombre e integridad, sin sustento ni pruebas, porque hay quienes aún no aceptan que las mujeres podemos ser ‘lo que queramos ser’. Incluso Ingeniera, Gobernadora, Mamá, abuela, guerreras, trabajadoras y fuertes”, publicó.

Nahle también sostuvo que durante años se ha intentado cuestionar su nombre e integridad sin pruebas y vinculó esos señalamientos con su condición de mujer en la vida pública.

“Las mentiras y especulaciones de quienes sin fundamento escriben un día sí y otro también sobre mi persona no tienen sustento”, manifestó.

La gobernadora calificó como “mentiras y especulaciones” las versiones relacionadas con supuestas cuentas bancarias congeladas en Estados Unidos.

¿QUÉ PUBLICÓ MARIO MALDONADO SOBRE ROCÍO NAHLE?

El mismo 9 de septiembre, Mario Maldonado publicó una columna titulada “Nahle y otros políticos, en el radar financiero de EU”, en la que afirmó que la gobernadora de Veracruz estaría enfrentando un nuevo frente relacionado con instituciones financieras estadounidenses.

El columnista escribió que, de acuerdo con fuentes a las que atribuyó conocimiento de los procesos de revisión, instituciones bancarias de capital estadounidense habrían comenzado a cerrar o solicitar el retiro de cuentas vinculadas con Nahle y su entorno familiar.

“A los problemas políticos, patrimoniales y de seguridad que arrastra Rocío Nahle se suma ahora un frente mucho más delicado: el financiero”, escribió Maldonado.

Según la columna, el señalamiento no se limitaría a cuentas presuntamente abiertas en Estados Unidos. Maldonado afirmó que una institución financiera de capital estadounidense con operaciones en México habría solicitado recientemente a Nahle y a algunas personas cercanas terminar su relación bancaria y retirar sus recursos.

La información fue presentada por el columnista como parte de una revisión más amplia sobre personas políticamente expuestas mexicanas que realizan bancos estadounidenses.

COLUMNA DE MARIO MALDONADO MENCIONA CONTROLES CONTRA PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

Maldonado explicó en su texto que las instituciones financieras cuentan con mecanismos de revisión para clientes considerados políticamente expuestos y que las políticas de prevención de lavado de dinero contemplan controles reforzados dependiendo del perfil del cliente, sus familiares, asociados, el origen de los recursos y otros factores de riesgo.

La columna relacionó este supuesto proceso de revisión con los antecedentes políticos y patrimoniales que el propio autor ha señalado previamente alrededor de Nahle y su familia.

No obstante, la gobernadora negó tener cuentas bancarias en el extranjero y afirmó específicamente que nunca ha tenido una relación bancaria en Estados Unidos.

DOS BOCAS, UNO DE LOS ANTECEDENTES DE ROCÍO NAHLE SEÑALADOS EN LA COLUMNA DE MALDONADO

En su publicación, Maldonado retomó cuestionamientos relacionados con la etapa en la que Nahle estuvo al frente de la Secretaría de Energía y con la construcción de la refinería de Dos Bocas.

El columnista señaló que el proyecto fue presupuestado originalmente en alrededor de 8 mil millones de dólares y que su costo posteriormente superó los 20 mil millones de dólares.

También afirmó que alrededor de la obra surgió una red de empresas y contratistas que ha sido objeto de investigaciones periodísticas y señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y posibles vínculos con operaciones de robo y comercialización ilegal de combustibles.

Maldonado recordó que desde 2022 había publicado información sobre el crecimiento de negocios alrededor de integrantes de la familia Nahle y que posteriormente difundió información sobre las relaciones de José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora, con empresarios y contratistas vinculados al proyecto.

Asimismo, señaló que en 2024 publicó información sobre una red de amigos y proveedores relacionada con la entonces candidata al gobierno de Veracruz.

MALDONADO RELACIONA CONTRATOS DE DOS BOCAS CON VERACRUZ

Otro de los puntos abordados por Maldonado fue la incorporación a Veracruz de empresas y personas que, según su publicación, habían participado anteriormente en proyectos relacionados con la construcción de Dos Bocas.

“Algunos de aquellos nombres volvieron a aparecer ya con Nahle como gobernadora”, escribió el columnista.

De acuerdo con su texto, algunas empresas que participaron en el entorno de la refinería recibieron posteriormente contratos en Veracruz, mientras que algunos personajes relacionados con la construcción de Dos Bocas fueron incorporados a la administración estatal.

Estos señalamientos forman parte de los argumentos utilizados por Maldonado para describir el contexto patrimonial y político en el que ubica las supuestas revisiones financieras.

Nahle, por su parte, ha negado las acusaciones relacionadas con su patrimonio y ha sostenido que sus bienes se encuentran declarados.

SEÑALAMIENTOS SOBRE PATRIMONIO Y VISA ESTADOUNIDENSE

La columna también retomó denuncias previas sobre presunto enriquecimiento ilícito y propiedades atribuidas a Nahle, su esposo y otros integrantes de su familia, información que, según Maldonado, fue difundida durante la campaña electoral de 2024 por empresarios y medios de comunicación.

La gobernadora ha rechazado esas acusaciones y, de acuerdo con la propia columna, sostiene que su patrimonio está declarado.

Maldonado también afirmó que fuentes estadounidenses le señalaron que Nahle y personas de su entorno enfrentarían supuestas restricciones migratorias y revisiones por parte de autoridades de Estados Unidos.

Sobre este punto, Nahle ha negado públicamente tener problemas con su visa estadounidense.