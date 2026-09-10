$!‘Eso ya es como de mafia’: Leo Zuckermann y periodistas cuestionan amenaza de Luis Fernando Salazar

Las declaraciones del senador de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, contra el periodista Enrique Acevedo generaron el rechazo de sus compañeros de profesión, quienes señalaron la importancia de preservar la libertad de expresión y evitar que las amenazas contra periodistas se normalicen en el debate público. El legislador, originario de Coahuila, publicó este miércoles en sus redes sociales un mensaje dirigido a Enrique Acevedo, mismo que posteriormente eliminó, en el que escribió: “Vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar”. El mensaje surgió a raíz de una noticia publicada por Televisa sobre la presunta negociación de la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, para cooperar con información ante la Justicia estadounidense.

PERIODISTAS RECHAZAN AMENAZAS DEL SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR El tema fue abordado en el programa “Tercer Grado”, donde participaron los periodistas René Delgado, Leo Zuckermann, Viridiana Ríos, Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio y el propio Enrique Acevedo. Durante la conversación, los periodistas cuestionaron el alcance de las expresiones del senador y destacaron que las amenazas dirigidas contra integrantes de la prensa deben tomarse con seriedad, particularmente cuando provienen de un representante del Poder Legislativo. RENÉ DELGADO CUESTIONA AMENAZA CONTRA ENRIQUE ACEVEDO René Delgado abrió la discusión haciendo referencia directa al mensaje publicado por el senador. “Déjeme entrar directo al programa con una frase: ‘Vamos tras de ti’. Esa amenaza, con una serie de descalificaciones, formuló un senador de la República, el morenista Luis Fernando Salazar, al periodista conductor de En Punto Enrique Acevedo, quien, por fortuna, está aquí en la mesa”, señaló. El periodista sostuvo que el asunto no debía reducirse a un conflicto entre dos personas, sino que debía analizarse el alcance de las expresiones realizadas desde una posición de poder. “No se trata de que se haya dirigido a una persona en particular, sino el señalamiento, la profundidad del señalamiento que hizo con motivo del reportaje que ha venido transmitiendo en N+ Focus sobre la senadora Julieta Ramírez con licencia porque busca la coordinación de Morena en aras de ocupar la candidatura en su natal Baja California”, expresó. Delgado agregó que el mensaje representaba un amago proveniente del Poder Legislativo y planteó discutir el tema durante el programa. LEO ZUCKERMANN LLAMA A NO PERSONALIZAR LA DISCUSIÓN Leo Zuckermann lamentó las declaraciones realizadas después de la publicación del reportaje y cuestionó la forma en que se respondió al trabajo periodístico. “Creo que vale la pena que presente usted pruebas en lugar de personalizar este asunto”, señaló al referirse a la respuesta de Enrique Acevedo. Sin embargo, consideró particularmente grave la expresión “vamos por ti”. “Mucho más lamentable es el comentario de ‘vamos por ti’, porque eso ya es pues como de mafia, una amenaza que obviamente todos los colegas que estamos aquí nos tenemos que solidarizar con Enrique”, declaró. Zuckermann subrayó que el tema no debía limitarse a Acevedo y llamó a sus compañeros a solidarizarse ante lo que consideró una tendencia de soberbia, arrogancia y autoritarismo. “No es un tema de Enrique nada más, obviamente yo sé que Enrique no lo quiere personalizar, pero yo creo que nos tenemos que solidarizar”, afirmó. VIRIDIANA RÍOS DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA LIBERTAD DE PRENSA Viridiana Ríos calificó como “muy desafortunada” la declaración del senador y llamó la atención sobre el hecho de que la expresión hubiera sido formulada en plural. “Me llama la atención que lo haga en plural, como si él tuviera, pues, la idea de que la bancada morenista lo va a apoyar en este tipo de acciones. Yo no creo que sería así”, comentó. La periodista destacó que la libertad de prensa es un elemento fundamental para la democracia y señaló que quienes ejercen cargos públicos tienen una responsabilidad frente al ejercicio periodístico. “Me parece muy importante reconocer que la libertad de prensa es esencial para la democracia y que quienes ostentan el poder en este país, como un senador, no solamente no deben amenazar al periodismo, sino que deben cuidar el ejercicio periodístico como parte de su labor al frente de la democracia mexicana”, afirmó. Ríos consideró que la discusión pública debería concentrarse en la información presentada en el reportaje y en la respuesta de la senadora con licencia Julieta Ramírez, en lugar de centrarse en las amenazas. “Lo que se debería estar discutiendo es la validez de las pruebas periodísticas, la respuesta de la senadora con licencia Julieta Ramírez y temas, digamos, no relacionados con estas terribles amenazas”, señaló.

DENISE MAERKER ADVIERTE SOBRE NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA VERBAL TRAS AMENAZA DE LUIS FERNANDO SALAZAR Denise Maerker señaló que la expresión “vamos a ir por ti” refleja un deterioro en los límites del debate y la conversación pública. “Creo que el que se haya atrevido a hacer un comentario como ‘vamos a ir por ti’ implica también un deterioro de los límites del debate y de la conversación pública”, afirmó. La periodista distinguió entre el lenguaje utilizado en redes sociales y el hecho de que este tipo de expresiones sean empleadas por integrantes de la clase política. “Creo que una cosa es lo que ocurre en las redes sociales y ese lenguaje de violencia, de enojo y demás y es interesante que políticos hayan sentido que pueden utilizar ese lenguaje”, señaló. Maerker advirtió sobre el riesgo de normalizar este tipo de expresiones y consideró que el hecho de que hayan sido pronunciadas por un senador de la República merece atención. “Creo que aquí hay algo delicado, hay algo que hay que ver con atención y que debería ser un llamado de atención porque esto va más allá de un señalamiento a un periodista por un reportaje en un medio”, sostuvo. “Esto es una actitud respecto al tipo de conversación que estamos dispuestos todos en este país a tener”, agregó. RAYMUNDO RIVA PALACIO SEÑALA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PERIODISTAS Raymundo Riva Palacio relacionó las declaraciones del senador con el contexto de violencia política que, según señaló, se vive actualmente. “En los tiempos de violencia política que estamos viviendo es una irresponsabilidad de un queda bien pero que parte de esta fábrica de odio que una ala radical extremista de la 4T tiene no solo contra sus críticos, los críticos del gobierno, del propio movimiento, sino con otros periodistas”, afirmó. Riva Palacio también señaló que las expresiones contra periodistas no corresponden únicamente a un sector político y mencionó que existe una dinámica similar en sectores de la oposición. “También hay otra parte en la oposición extremista radical que utiliza exactamente las mismas frases, los mismos argumentos y golpea igual a los periodistas y medios que son críticos”, dijo. De esta manera, planteó que el problema debe observarse más allá de una confrontación entre un periodista y un político y consideró que las agresiones verbales contra la prensa pueden presentarse desde distintos espacios políticos. ENRIQUE ACEVEDO: “NO DEBEMOS NORMALIZAR EXPRESIONES ASÍ” Al cierre de la conversación, Enrique Acevedo respondió a las expresiones del senador y recordó que las amenazas contra periodistas ocurren dentro de un contexto que consideró especialmente delicado. “Esto no ocurre en cualquier lugar. Ocurre en un país en donde cientos de periodistas han sido vigilados, han sido amenazados, han sido asesinados”, declaró. Acevedo señaló que existe un clima de persecución contra el periodismo y destacó que, en este caso, la expresión provino de un integrante del Senado de la República. “Ocurre en un país en donde existe este clima de persecución al periodismo que es cada vez más frecuente y esta vez ocurre desde el corazón de la democracia mexicana, que es el Congreso, el Senado”, sostuvo. Para el periodista, este elemento hace particularmente grave el mensaje publicado por Salazar Fernández, debido a la posición que ocupa como representante público. “Lo que me parece lo hace particularmente grave y por eso no debemos normalizar expresiones así de parte de un representante de una institución que cuenta pues con los recursos, la influencia, el poder con la que cuenta el senador”, afirmó. Acevedo también expresó su rechazo a cualquier intento de silenciar o intimidar a integrantes de la prensa. “Rechazar cualquier intento de silenciar o amedrentar a cualquier periodista”, señaló. Al concluir la conversación, René Delgado calificó nuevamente el hecho: “Pues es hecho condenable, está ahí registrado”.

LUIS FERNANDO SALAZAR OFRECE DISCULPA PÚBLICA A ENRIQUE ACEVEDO Después de las críticas por su publicación, Luis Fernando Salazar Fernández compartió en sus redes sociales una disculpa pública dirigida a Enrique Acevedo. El senador explicó que quería aclarar el contexto de sus palabras, pero también asumió responsabilidad por la manera en que las expresó. “Primero, me gustaría aclarar el contexto de lo que dije y después hacerme responsable de la forma en que lo dije”, escribió. Sobre la expresión “vamos a ir por ti”, Salazar aseguró que se refería exclusivamente a la posibilidad de recurrir a instancias legales. “Cuando utilicé la expresión ‘vamos a ir por ti’, me refería única y exclusivamente a la vía legal. A acudir a las instancias que existen cuando una persona considera que ha sido difamada o afectada en su reputación, y que sea ahí donde se determine quién tiene la razón”, explicó. El legislador también señaló que recientemente presentó en Coahuila una denuncia penal y una demanda civil por daño moral contra un medio digital que, según afirmó, lo señaló sin pruebas de tener vínculos con el crimen organizado. Respecto al caso de Julieta Ramírez, indicó que reaccionó con la intención de defender a la senadora con licencia, a quien calificó como compañera y amiga, debido a que no está de acuerdo con el reportaje. “Sigo teniendo una diferencia profunda con ese trabajo periodístico. Acusar públicamente a una persona de tener relaciones con el crimen organizado o de vulnerar la soberanía nacional no es un señalamiento menor: afecta reputaciones, familias y entornos completos, y por eso creo que exige información sólida y plenamente verificada”, manifestó.

No obstante, el senador reconoció que su desacuerdo con el reportaje no justificaba la forma en que se expresó. “Pero una cosa es mi opinión sobre el reportaje y otra muy distinta la manera en que expresé mi inconformidad”, señaló. “Y ahí quiero ser muy claro: me equivoqué en la forma”, agregó. Salazar Fernández ofreció entonces una disculpa pública a Enrique Acevedo y reconoció que su mensaje podía interpretarse de una manera distinta a la que, según explicó, pretendía comunicar. “Le ofrezco una disculpa pública a Enrique Acevedo. La expresión que utilicé no fue correcta. Me faltó mesura y me faltó explicar en ese momento a qué me estaba refiriendo”, escribió.

El senador también sostuvo que las personas que consideren haber sido afectadas en su honor tienen derecho a recurrir a las autoridades, pero reconoció la responsabilidad adicional de quienes ocupan cargos públicos. “Quien se sienta calumniado o afectado en su honor tiene derecho a acudir ante las autoridades y ejercer las acciones legales que considere pertinentes. Eso forma parte de vivir bajo el Estado de derecho y es perfectamente compatible con la libertad de expresión”, afirmó. Finalmente, Salazar Fernández reconoció que quienes tienen una responsabilidad pública deben cuidar sus palabras. “Pero también es cierto que quienes tenemos una responsabilidad pública debemos cuidar nuestras palabras. Las palabras tienen consecuencias, y las mías las tuvieron”, expresó. “De ellas, me hago responsable”, concluyó.