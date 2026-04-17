Rosa Icela Rodríguez no descarta buscar gubernatura de San Luis Potosí

Durante una conferencia matutina, la funcionaria fue cuestionada directamente sobre su eventual participación en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027. Aunque no confirmó la intención, tampoco la descartó de manera tajante, lo que mantiene el tema en el radar político.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , dejó abierta la posibilidad de competir por la gubernatura de San Luis Potosí, un escenario que ya circulaba en versiones políticas y que ahora cobra mayor relevancia tras sus declaraciones públicas.

Su respuesta fue breve, pero significativa: “Los temas electorales no son de esta tribuna”. La frase, aunque institucional, dejó espacio para la interpretación sobre sus posibles aspiraciones en su estado de origen.

LA MAÑANERA Y LOS LÍMITES DEL DISCURSO

El posicionamiento de Rodríguez también refleja una línea clara dentro del actual gobierno: evitar el uso de espacios oficiales para hablar de procesos electorales. En ese contexto, la funcionaria optó por no profundizar en el tema durante la conferencia.

Sin embargo, al no cerrar la puerta completamente, su postura alimenta las versiones que apuntan a una eventual licencia en el futuro. En la práctica política reciente, este tipo de respuestas suelen leerse como señales de cautela más que de negativa definitiva.

El contexto también importa. La actual administración ha insistido en mantener una separación entre funciones públicas y aspiraciones políticas, al menos en el discurso, lo que explica la prudencia en este tipo de declaraciones.

MORENA Y LA FIGURA DE COORDINACIÓN

Dentro de Morena, el camino hacia una candidatura suele pasar por una figura clave: la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Este cargo, aunque no es formalmente una candidatura, en la práctica se ha convertido en antesala de las gubernaturas.

De acuerdo con versiones políticas, Rosa Icela Rodríguez podría buscar esta posición en San Luis Potosí. De concretarse, su nombre entraría de lleno en la competencia interna del partido rumbo a 2027.

Este mecanismo ha sido utilizado en distintos estados para definir perfiles competitivos, por lo que su posible participación no solo tendría impacto local, sino también dentro de la dinámica nacional de Morena.

CONDICIONES DESDE EL GOBIERNO FEDERAL

El tema también se cruza con los lineamientos marcados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que los funcionarios interesados en competir en elecciones deben separarse de sus cargos.

Esta postura busca establecer reglas claras dentro del movimiento, evitando ventajas indebidas desde posiciones de poder. En ese sentido, cualquier aspiración de Rodríguez implicaría eventualmente una decisión administrativa importante.

La definición de estos escenarios aún está en proceso, pero deja ver cómo se empiezan a mover las piezas rumbo a los próximos ciclos electorales.

PUNTO MEDIO ENTRE FUNCIÓN Y ASPIRACIÓN

La declaración de la secretaria refleja un equilibrio entre su papel actual en el gabinete y las posibles rutas políticas a futuro. Sin confirmar ni negar, mantiene abierta una puerta que ya genera conversación en distintos sectores.

Este tipo de posicionamientos suele formar parte de una estrategia política más amplia, donde los tiempos y las formas son clave. En especial dentro de Morena, donde los procesos internos tienen un peso determinante.

Por ahora, el escenario sigue en construcción, con una funcionaria que, sin decirlo de forma directa, deja ver que su nombre podría aparecer en la boleta en los próximos años.