Rosa Icela Rodríguez promete elecciones en paz en 2027 ante temor por crimen organizado

De cara a las elecciones de 2027 , la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno federal garantizará las condiciones de seguridad necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera libre y en tranquilidad.

La funcionaria hizo estas declaraciones después de comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el encuentro, legisladores de oposición plantearon preocupaciones relacionadas con una posible intervención del gobierno federal, el financiamiento de campañas con dinero del crimen organizado y la seguridad de candidatos y votantes.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ GARANTIZA SEGURIDAD EN ELECCIONES 2027

Ante los cuestionamientos, Rosa Icela Rodríguez afirmó que habrá respeto a la decisión ciudadana y a las leyes electorales.

La titular de Gobernación sostuvo que la intención del gobierno federal es que los comicios sean limpios, transparentes y con participación ciudadana.

También llamó a los partidos políticos a seleccionar candidatos con una trayectoria ética y sin señalamientos que puedan afectar su participación en el proceso electoral.

Sobre la posibilidad de que el crimen organizado intervenga en las elecciones, la funcionaria señaló que el Estado mexicano proporcionará las condiciones de seguridad para que los comicios se desarrollen con tranquilidad y se respete la voluntad de los ciudadanos.