Rosa Icela Rodríguez promete elecciones en paz en 2027 ante temor por crimen organizado
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La secretaria de Gobernación aseguró que el gobierno federal garantizará las condiciones de seguridad para que la ciudadanía pueda votar libremente en los comicios de 2027.
De cara a las elecciones de 2027, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno federal garantizará las condiciones de seguridad necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera libre y en tranquilidad.
La funcionaria hizo estas declaraciones después de comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante el encuentro, legisladores de oposición plantearon preocupaciones relacionadas con una posible intervención del gobierno federal, el financiamiento de campañas con dinero del crimen organizado y la seguridad de candidatos y votantes.
ROSA ICELA RODRÍGUEZ GARANTIZA SEGURIDAD EN ELECCIONES 2027
Ante los cuestionamientos, Rosa Icela Rodríguez afirmó que habrá respeto a la decisión ciudadana y a las leyes electorales.
La titular de Gobernación sostuvo que la intención del gobierno federal es que los comicios sean limpios, transparentes y con participación ciudadana.
También llamó a los partidos políticos a seleccionar candidatos con una trayectoria ética y sin señalamientos que puedan afectar su participación en el proceso electoral.
Sobre la posibilidad de que el crimen organizado intervenga en las elecciones, la funcionaria señaló que el Estado mexicano proporcionará las condiciones de seguridad para que los comicios se desarrollen con tranquilidad y se respete la voluntad de los ciudadanos.
OPOSICIÓN PIDE BLINDAR LAS ELECCIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO
Los cuestionamientos de los legisladores estuvieron relacionados principalmente con la seguridad durante las campañas y la jornada electoral.
Desde la oposición se planteó la necesidad de conocer qué mecanismos utilizará el gobierno para proteger a candidatos, evitar recursos de procedencia ilícita en las campañas y reducir posibles riesgos relacionados con el crimen organizado.
La senadora panista Mayuli Martínez señaló que durante la comparecencia se preguntó por una estrategia específica para el proceso electoral de 2027. De acuerdo con su declaración posterior, la funcionaria indicó que se trabaja en una estrategia de seguridad que será presentada más adelante.
¿HABRÁ INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN LAS ELECCIONES?
Otro de los temas abordados fue la posibilidad de una eventual intervención de Estados Unidos en los procesos electorales de 2027 y 2030.
Rosa Icela Rodríguez descartó que otro país pueda decidir quién gobierna México y sostuvo que esa determinación corresponde exclusivamente a los ciudadanos mexicanos.
La secretaria reconoció que México mantiene coordinación con Estados Unidos en temas como seguridad, migración y comercio, pero señaló que esta relación no modifica la autonomía de las decisiones electorales del país.
COMPARECENCIA DE ROSA ICELA FUE A PUERTA CERRADA
La comparecencia también generó críticas por el formato elegido para la reunión.
Legisladores de oposición cuestionaron que el encuentro ante la Jucopo se realizara a puerta cerrada y sin presencia de medios de comunicación.
Mayuli Martínez y Clemente Castañeda manifestaron su desacuerdo y señalaron que los ejercicios de rendición de cuentas deberían realizarse públicamente ante el pleno del Senado.
Las elecciones de 2027 estarán acompañadas por el debate sobre seguridad, participación ciudadana y condiciones para que candidatos y votantes puedan desarrollar el proceso sin presiones externas. Por ahora, el gobierno federal sostiene que garantizará las condiciones necesarias para que la ciudadanía ejerza libremente su voto.