Advierte PT a Morena que analiza ‘otros escenarios’ para la elección de 2027

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    Advierte PT a Morena que analiza ‘otros escenarios’ para la elección de 2027
    “Morena decidió no incluir al PT en su proceso. No nos midió ni nos convocó a reunión alguna”, dice el comunicado en uno de sus 15 puntos. Cortesía

El partido que dirige Alberto Anaya señaló que esto aplica en varios estados, en donde Morena no incluyó al PT en su proceso interno

MONTERREY, NL.- El Partido del Trabajo (PT) lanzó una advertencia: si Morena no cumple el acuerdo de hacer una segunda encuesta para elegir en definitiva a su “gallo” por la Gubernatura de Nuevo León, el PT analizará “otros escenarios” de participación en 2027.

En un comunicado, el partido que dirige Alberto Anaya señaló que esto aplica en varios estados, en donde Morena no incluyó al PT en su proceso interno.

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Aunque hubo versiones de que, en el caso de Nuevo León, los petistas apoyaban a Clara Luz Flores sobre otros aspirantes, en el boletín se asegura que no es así.

“Durante el desarrollo de ese proceso, en muchos estados y de manera particular en Nuevo León, Morena decidió no incluir al PT en su proceso. No nos midió ni nos convocó a reunión alguna”, dice el comunicado en uno de sus 15 puntos.

“LES REGALAMOS LA FOTO”

“El jueves 24 de septiembre fuimos convocados a una reunión con Citlalli Hernández y Ariadna Montiel, donde se acordó que el proceso realizado hasta hoy era únicamente de Morena, y que al concluirlo habría una segunda encuesta en los estados entre el finalista de Morena, el del PT y el del PVEM. Les regalamos la foto. Ellas reportaron tener todo resuelto. Eso era cierto, si se respetaban los acuerdos.

“El PT no acompañará los procesos locales en caso de que no se respete el acuerdo de la segunda encuesta, con método científico, casas encuestadoras oficiales y espejo acordados entre las tres fuerzas, y con nombres y fechas definidos”.

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El partido reiteró que su abanderado es Jesús Elizondo, Diputado local con licencia.

También señaló que, tanto Elizondo como dirigentes partidistas, se reunieron con Clara Luz Flores para proponerle debatir y someterse a una selección final.

“El PT realizó su propio proceso y nuestro abanderado en Nuevo León es Jesús Elizondo, un joven talentoso a quien un grupo dentro de la dirigencia nacional de Morena le cerró la puerta y persiguió a partir de quejas de los propios aspirantes de ese partido”, explica el texto.

SIN RESPUESTA DE CITLALLI, ACUSA EL PT

“Hace unos días el PT recibió a la coordinadora de la defensa de la transformación de Morena, Clara Luz Flores. El Profesor Alberto Anaya y nuestro coordinador en Nuevo León, Jesús Elizondo, le pidieron organizar debates cordiales para llegar en un mes a la segunda encuesta. Respondió que lo revisaría con el CEN de Morena”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cndh-niega-que-convenio-firmado-con-el-sat-le-de-acceso-a-quejas-e-informacion-de-las-personas-usuarias-DO23879497

Señalaron además que Citlalli Hernández ofreció darles una respuesta esta semana a su petición y la siguen esperando.

“El PT en Nuevo León tiene dos escenarios: que se cumpla el acuerdo de la segunda encuesta, en la que participarían PT y la finalista de Morena o analizar otros escenarios de competencia”, dice el comunicado.

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