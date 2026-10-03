Advierten ruptura de Morena en Nuevo León, tras designación de Clara Luz Flores como virtual candidata

Tres legisladores que llegaron a sus curules bajo las siglas de Morena anunciaron su “fichaje” con Movimiento Ciudadano, el partido del Gobernador Samuel García.

Tras la designación de Clara Luz Flores como virtual candidata morenista a la Gubernatura, el partido guinda enfrenta las renuncias de tres diputados locales y los amagos de los partidos aliados de la 4T de ir con candidato propio en las elecciones del 2027.

Mario Soto renunció a 11 años de militancia morenista el miércoles y se unió a MC el jueves, al igual que su suplente, Francisco del Bosque.

Ayer, Brenda Velázquez también dejó el partido guinda para hacerse “naranja”.

Esto debilitó a la bancada de Morena en el Congreso local, porque se quedó sólo con seis legisladores, mientras que MC llegó a 11 y se convirtió en la fracción mayoritaria en el Legislativo.

La crisis de la fracción se agudizó luego de que el 12 de junio, Soto, quien coordinaba la bancada morenista, y su compañero Rodrigo Montemayor se ausentaron de la sesión de la Comisión Anticorrupción en la que se dio entrada a un juicio político contra el Gobernador que promovió la dirigencia de Morena.

Su partido les inició un proceso disciplinario que orilló a Soto a renunciar a la coordinación de la bancada y después a dejar su curul. Montemayor se desligó de la fracción, se hizo independiente, pero hay versiones de que podría integrarse a MC.

Ayer, Juan Ángel Arriaga, regidor en García, también morenista, pasó a las filas emecistas.

Al mismo tiempo, el PT y el Partido Verde, aliados de la 4T, han “pintado su raya” ante Flores, virtual candidata a la Gubernatura en el 2027.

El PT anunció el lunes que el petista Jesús Elizondo debía ser medido en encuestas con Flores para elegir a quien encabezará la candidatura y ayer insistió en esta postura.

El jueves, el líder estatal del Verde, Édgar Salvatierra, dijo que la alianza con Morena no está definida todavía y amenazó con competir en solitario en el 2027, teniendo como abanderado al Senador Waldo Fernández.