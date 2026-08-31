Rosario Piedra asegura que la CNDH está en transformación

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra , afirmó que el organismo se encuentra en un proceso de transformación para dejar atrás el modelo que, dijo, heredó de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de figuras como Jorge Carpizo y Fernando Gutiérrez Barrios.

También acusó a Gutiérrez Barrios de ser “el asesino de Lanz Galera y de muchas y muchos mexicanos que se atrevieron a ser disidentes de los gobiernos de aquellos años”.

Al recordar a Lanz Galera, ejecutado hace 73 años durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines por personal de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), la ombudsperson aseguró que el objetivo del organismo es consolidar un modelo distinto al que, afirmó, fue resultado del neoliberalismo.

Piedra señaló que la actual CNDH no se limita a defender los derechos humanos, sino que busca reducir sus violaciones y, “ si es posible, eliminarlas”.

“Orgullosamente, esta Comisión no es más la CNDH de Salinas, de Carpizo y de Gutiérrez Barrios”, sostuvo al inaugurar el conversatorio “La abogacía al servicio del pueblo. Memoria histórica, luchas democráticas y compromiso de la abogacía”, realizado en homenaje al abogado y defensor de derechos humanos Marco Antonio Lanz Galera.

La presidenta de la CNDH sostuvo que, durante otras etapas del organismo, se simulaba la defensa de los derechos humanos mediante recomendaciones que no eran ni son obligatorias para las autoridades.

Durante su intervención, también se refirió a la serie de ficción histórica “Los Años Heridos”, transmitida por medios públicos y denunciada por el PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar ese partido que se trata de “propaganda de gobierno”.

Piedra defendió la difusión de la serie al señalar que está basada en el libro del mismo nombre, escrito por Fritz Glockner, así como en hechos documentados por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política de Estado durante el Pasado Reciente.

“Es lugar común decir que los pueblos que olvidan su pasado, se condenan a repetirlo. Quizá por eso, quienes quisieran que nada cambie, quienes quisieran regresar al pasado, se empeñan tanto en tratar de ocultarlo y evitar que se recuerde”, expresó.

La presidenta de la CNDH rechazó además que las acciones del organismo puedan ser consideradas propaganda y señaló que, de acuerdo con el artículo 102 constitucional, su misión consiste en la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.

“Todos sus actos derivan de su naturaleza, son actos de defensa de derechos humanos, y lo que emite son instrumentos de defensa de derechos humanos, no hace propaganda ni mera comunicación social”, enfatizó.

El conversatorio incluyó una ofrenda floral en el edificio sede de la CNDH, que lleva el nombre de Marco Antonio Lanz Galera.

Luciana Montaño Pomposo, directora general y encargada del despacho de la Primera Visitaduría General, destacó que Lanz Galera fue defensor de presos políticos y utilizó el Derecho contra los abusos del poder.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, José Alberto López Damián, subrayó la importancia de recuperar la memoria histórica para comprender el papel de la abogacía en las luchas democráticas y las causas populares.