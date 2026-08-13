CNDH pide combatir impunidad en casos de violencia sexual contra menores en Tamaulipas y Chiapas

El pronunciamiento fue emitido el 12 de agosto, después de que se difundiera el caso de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, quien cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses, presuntamente derivado de violencia sexual.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes, así como a garantizar investigaciones eficaces en casos de violencia sexual.

CNDH PIDE INVESTIGACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la CNDH señaló que los casos de violencia sexual contra menores requieren investigaciones realizadas con la máxima diligencia, bajo el principio del interés superior de la niñez y con enfoque de género.

“La CNDH, ante los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas y Chiapas, hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de prevención y protección de la niñez, garantizar investigaciones eficaces y oportunas, combatir la impunidad y asegurar el acceso de las víctimas a la justicia y la atención especializada”, señaló el organismo.

Sobre el caso de Matamoros, la Comisión indicó que la menor recibió atención médica especializada, fue incorporada a medidas de protección institucional y, de acuerdo con la información difundida por las autoridades competentes, se realizó la interrupción legal del embarazo.

La CNDH calificó el caso como una grave vulneración a los derechos humanos de la niña y señaló que evidencia la permanencia de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el país.

El organismo indicó que este tipo de violencia puede generar consecuencias físicas, psicológicas, emocionales y sociales, por lo que consideró necesario garantizar la protección integral de las víctimas y evitar cualquier forma de revictimización.

SEÑALA OTROS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MENORES

La CNDH también mencionó el caso registrado en Sabanilla, Chiapas, donde un niño indígena fue presuntamente víctima de una agresión sexual. El organismo señaló que la difusión del caso en redes sociales generó atención pública sobre la vulnerabilidad que enfrentan menores en contextos de marginación.

Asimismo, hizo referencia a la detención de un presunto agresor sexual de una niña de cuatro años en Nuevo León, quien permaneció prófugo durante varios años, además de investigaciones y procesos judiciales por delitos sexuales contra niñas y adolescentes en Puebla y una sentencia condenatoria contra un exdocente por abuso sexual infantil en la Ciudad de México.

El organismo señaló que, en varios de estos casos, las autoridades han informado sobre investigaciones, detenciones y medidas de protección para las víctimas.