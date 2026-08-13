CNDH pide combatir impunidad en casos de violencia sexual contra menores en Tamaulipas y Chiapas

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México
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    CNDH pide combatir impunidad en casos de violencia sexual contra menores en Tamaulipas y Chiapas
    La CNDH pidió reforzar la protección de menores y garantizar investigaciones eficaces tras el caso de una niña de 11 años embarazada en Tamaulipas. Archivo

La CNDH pidió fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes e investigar con perspectiva de género casos de violencia sexual

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes, así como a garantizar investigaciones eficaces en casos de violencia sexual.

El pronunciamiento fue emitido el 12 de agosto, después de que se difundiera el caso de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, quien cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses, presuntamente derivado de violencia sexual.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/interrumpen-embarazo-de-nina-de-11-anos-en-hospital-del-imss-en-matamoros-LB22769354

CNDH PIDE INVESTIGACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la CNDH señaló que los casos de violencia sexual contra menores requieren investigaciones realizadas con la máxima diligencia, bajo el principio del interés superior de la niñez y con enfoque de género.

“La CNDH, ante los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas y Chiapas, hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de prevención y protección de la niñez, garantizar investigaciones eficaces y oportunas, combatir la impunidad y asegurar el acceso de las víctimas a la justicia y la atención especializada”, señaló el organismo.

Sobre el caso de Matamoros, la Comisión indicó que la menor recibió atención médica especializada, fue incorporada a medidas de protección institucional y, de acuerdo con la información difundida por las autoridades competentes, se realizó la interrupción legal del embarazo.

La CNDH calificó el caso como una grave vulneración a los derechos humanos de la niña y señaló que evidencia la permanencia de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el país.

El organismo indicó que este tipo de violencia puede generar consecuencias físicas, psicológicas, emocionales y sociales, por lo que consideró necesario garantizar la protección integral de las víctimas y evitar cualquier forma de revictimización.

SEÑALA OTROS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MENORES

La CNDH también mencionó el caso registrado en Sabanilla, Chiapas, donde un niño indígena fue presuntamente víctima de una agresión sexual. El organismo señaló que la difusión del caso en redes sociales generó atención pública sobre la vulnerabilidad que enfrentan menores en contextos de marginación.

Asimismo, hizo referencia a la detención de un presunto agresor sexual de una niña de cuatro años en Nuevo León, quien permaneció prófugo durante varios años, además de investigaciones y procesos judiciales por delitos sexuales contra niñas y adolescentes en Puebla y una sentencia condenatoria contra un exdocente por abuso sexual infantil en la Ciudad de México.

El organismo señaló que, en varios de estos casos, las autoridades han informado sobre investigaciones, detenciones y medidas de protección para las víctimas.

CNDH ADVIERTE QUE EXISTEN CASOS QUE NO SON DENUNCIADOS

La Comisión advirtió que los casos que alcanzan notoriedad pública representan solamente una parte de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

“Un número significativo de agresiones permanece oculto debido al miedo, las amenazas, la dependencia respecto de la persona agresora, la normalización de la violencia o la falta de denuncia y detección oportuna”, sostuvo.

Ante esta situación, la CNDH llamó a reforzar las acciones institucionales y sociales de prevención, detección temprana, denuncia, protección y atención integral.

Además, exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar investigaciones eficaces y oportunas, combatir la impunidad y asegurar a las víctimas el acceso a la justicia, atención especializada y reparación integral del daño.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/promedia-mexico-38-casos-de-sustraccion-de-menores-todos-los-dias-CD22744996

LLAMA A FORTALECER ENTORNOS SEGUROS PARA MENORES

La CNDH también pidió a madres, padres, personas cuidadoras, familiares y responsables de la crianza fortalecer los entornos de confianza con niñas, niños y adolescentes, atender señales de alerta y promover espacios seguros en hogares, escuelas, comunidades y entornos digitales.

Finalmente, el organismo llamó a la sociedad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de menores y a evitar la indiferencia ante casos de violencia sexual.

“La protección de la infancia es una responsabilidad compartida que exige romper los ciclos de silencio, promover la denuncia y construir entornos libres de violencia para todas las niñas, niños y adolescentes”, concluyó la CNDH.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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