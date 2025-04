¿Ruptura en la 4T? Afirma Reginaldo Sandoval que relación PT-Morena está ‘congelada’

CDMX.- Reginaldo Sandoval, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, aseguró que la relación de su partido con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está “congelada” por la “soberbia” por la cual se conducen algunos de los dirigentes.

El legislador señaló que lo mismo ocurre con algunos gobernantes que provienen del partido guinda y advirtió que no tendrían problemas en “caminar solos” en las elecciones intermedias que se celebrarán e 2027.

“La relación con Morena pues está, digamos, un poco fría, congelada (...), porque yo sigo sosteniendo que el tema de soberbia en la dirigencia de Morena prevalece”, afirmó el diputado.

Durante una conferencia con medios en el Palacio de San Lázaro, el petista mencionó que algunos gobernadores que los gobernadores “se sienten dueños de sus estados”.

“Yo no digo solo en la dirigencia de Morena; digo soberbia en Morena, y es de todos, hasta el liderazgo más pequeño, cuanto tú dialogas con ellos, o los gobernadores, que se sienten dueños de los estados, de nuevo volvemos porque como no hay nada nuevo más que el planteamiento teórico de los principios con los que te debes de comportar ´no mentir, no robar, no traicionar’, pero no hay nadie que te vigile para que no hagas eso”, señaló el líder del PT.

Sandoval consideró que el fracaso de la coalición electoral en Veracruz por las alcaldías fracaso por los dirigentes de Morena y que si continúan con esta actitud podría repetirse el resultado electoral de 2021, cuando los partidos que forman la alianza de la Cuarta Transformación se quedaron lejos de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

El político del PT explicó que este distanciamiento se hizo mayor luego de la votación en la que desecharon la solicitud de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, ya que el Partido del Trabajo se pronunció por quitarle el fuero.