Ruptura en la SEP: anuncian arranque de la Red Nacional de Comités en Defensa de la Nueva Escuela Mexicana

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 23 febrero 2026
    Ruptura en la SEP: anuncian arranque de la Red Nacional de Comités en Defensa de la Nueva Escuela Mexicana
    Docentes y comunidades educativas participan en los Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana. CUARTOSCURO
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Educación

Localizaciones


Coahuila
México

Organizaciones


SEP

El CoDeNEM acusa a la SEP de remover injustificadamente a Marx Arriaga Navarro y de intentar modificar contenidos históricos de los libros escolares, lo que consideran un retroceso

Los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (CoDeNEM) emitieron un enérgico posicionamiento este 23 de febrero de 2026, denunciando lo que califican como una “traición” a los principios de la Cuarta Transformación (4T) por parte de la actual dirigencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La organización civil y magisterial acusa directamente al titular de la SEP, Mario Delgado, de orquestar una “invasión violenta e ilegal” a la Dirección General de Materiales Educativos y de ejecutar el cese injustificado de Marx Arriaga Navarro, figura clave en la creación de los actuales Libros de Texto Gratuitos (LTG).

TE PUEDE INTERESAR: Arqui Juve protagoniza momento incómodo en la CDMX tras ser confundido con periodista

UN CONFLICTO DE VISIONES: ¿REGRESIÓN O TRANSFORMACIÓN?

El documento emitido por el CoDeNEM sostiene que la administración de Delgado ha abandonado el sueño de una educación democrática y emancipadora para convertirlo en una “pesadilla” burocrática. Según los comités, funcionarios con perfiles neoliberales se han instalado en puestos estratégicos para operar bajo las órdenes de grupos empresariales y del bloque conservador.

Como prueba de esta supuesta colusión, el posicionamiento señala una coincidencia directa entre las propuestas del documento “Voces desde el aula” (publicado por la organización Mexicanos Primero en agosto de 2025) y las recientes acciones de la SEP, que incluyen modificaciones curriculares y la remoción de funcionarios.

PUNTOS CLAVE

Despido de Marx Arriaga: Calificado como “violento e ilegal”, el CoDeNEM afirma que se ignoraron derechos laborales y se utilizó a la policía para desalojar al funcionario de su centro de trabajo.

Modificación de contenidos: Se acusa un intento de eliminar “contenidos incómodos” de los libros de texto, específicamente aquellos relacionados con la memoria histórica, como la matanza de 1968, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la “Guerra Sucia”.

Privatización encubierta: Los comités alertan sobre una ruta para “neoliberalizar” la educación básica y devolver el diseño de materiales a editoriales privadas.

DEMANDAS Y EXIGENCIS AL GOBIERNO FEDERAL

El magisterio insurgente que respalda este documento ha lanzado un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, solicitando su apoyo para enfrentar la resistencia de la institución a refundarse. Entre sus exigencias principales destacan:

Destitución inmediata: Solicitan la salida de Mario Delgado y de los funcionarios que “han mentido, robado y traicionado” los principios de la 4T.

Reparación del daño: Exigen que el Gobierno Federal dignifique la figura de Marx Arriaga Navarro y asuma la responsabilidad por el trato recibido.

Respeto al proceso asambleario: Demandan que se respete el trabajo de los miles de docentes que diseñaron los LTG y el marco pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana.

”Si la SEP decidió regresar a una educación neoliberal, debe entender que la ruta legal implica primero modificar el artículo 3° constitucional y la Ley General de Educación”, advierte el comunicado.

INICIO DE LA RESISTENCIA NACIONAL

Ante lo que consideran una falta de apertura al diálogo por parte de las autoridades educativas, el CoDeNEM anunció este lunes la instalación formal de la Red Nacional de Comités de Defensa en todo el país.

De acuerdo con el posicionamiento, se formaron comités en cada estado de la República, entre ellos Coahuila, con el objetivo de articular a docentes, madres y padres de familia, así como a comunidades escolares, en defensa del modelo pedagógico impulsado durante la 4T. Estos espacios buscarán organizar a las comunidades educativas para evitar lo que llaman una “regresión” en la propuesta educativa.

El posicionamiento concluye con una advertencia sobre la “revolución de las conciencias”: los comités aseguran que no serán ingenuos y que recurrirán a la construcción del “poder popular” para obligar al Estado a mantener una educación popular y crítica.

Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Educación Pública no ha emitido una respuesta oficial ante estas acusaciones de “invasión” y “arbitrariedades” laborales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila
México

Organizaciones


SEP

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

Selección de los editores
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
true

‘El Mencho’: Trump puso a prueba a México... y México la pasó
La presidenta afirmó que el operativo en Jalisco fue ejecutado únicamente por fuerzas mexicanas, aunque reconoció intercambio de información con Estados Unidos como parte de la cooperación bilateral.

Sheinbaum aclara que Estados Unidos no participó en operativo contra ’El Mencho’
“Frankenstein” de Guillermo del Toro se lleva tres premios BAFTA

“Frankenstein” de Guillermo del Toro se lleva tres premios BAFTA
CONDUSEF advierte que pagar únicamente el mínimo mantiene la cuenta al corriente, pero alarga el plazo de pago y eleva significativamente el costo total del crédito.

CONDUSEF advierte sobre pago mínimo de tu tarjeta de crédito: así puede aumentar tu deuda según el banco
‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo: El comunicado menciona que otros seis integrantes del CJNG fueron abatidos, junto con Nemesio Oseguera.

Noticias del fin de semana en México: Abaten a ‘El Mencho’, hacen ‘narcobloqueos’ carreteros y SEP cancela clases
Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia

Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia
La FMF suspendió los duelos Gallos de Querétaro vs Bravos de Juárez, Chivas vs América Femenil, Tapatío vs Tlaxcala y Jaiba Brava vs Correcaminos tras la violencia registrada en Jalisco.

FMF suspende el Querétaro vs Juárez y tres partidos más tras violencia en Jalisco por operativo donde murió ‘El Mencho’