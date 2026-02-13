Salma Hayek se reunirá con Sheinbaum para anunciar nuevos incentivos para el cine y series en México

Durante la conferencia matutina del 13 de febrero, la mandataria adelantó que los estímulos estarán orientados a fortalecer la industria audiovisual nacional y, al mismo tiempo, proyectar la imagen de México en el extranjero. “El domingo anunciamos incentivos para la producción de series y de cine en nuestro país, que también va a ayudar a la promoción de México en el mundo”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el domingo 15 de febrero dará a conocer una estrategia de incentivos económicos para la producción de cine y series en México , en un acto que contará con la presencia de la actriz y productora Salma Hayek .

La participación de Hayek no es casual. De acuerdo con la presidenta, fue la propia actriz quien se acercó para impulsar la propuesta y solicitar apoyo institucional. La colaboración, explicó, representa también un reconocimiento a su trayectoria internacional y a su interés por el desarrollo del sector en el país.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y COMPETITIVIDAD

Uno de los ejes centrales del anuncio será la promoción internacional de México a través del audiovisual. El objetivo es atraer más producciones, generar empleos y posicionar al país como un destino estratégico frente a otros mercados globales que compiten por rodajes y series de alto perfil.

La presidenta destacó que estos estímulos se suman a las iniciativas previamente expuestas por la secretaria de Cultura, orientadas a fortalecer los derechos de autor y proteger al sector del doblaje frente al uso de inteligencia artificial. En conjunto, dijo, forman parte de una estructura integral para modernizar la industria.

En términos de competitividad cinematográfica, los incentivos buscan crear condiciones más atractivas para productores nacionales e internacionales, facilitando inversión, coproducciones y mayor circulación de contenidos mexicanos en plataformas y salas.

RECONOCIMIENTO A UNA FIGURA GLOBAL

Sheinbaum subrayó que la presencia de Salma Hayek es también un reconocimiento a lo que representa para el país. Recordó que recientemente coincidieron en Veracruz y que la actriz insistió en la necesidad de contar con estímulos sólidos para la producción audiovisual.

La mandataria mencionó además el valor simbólico de la figura de Frida Kahlo, a quien Hayek interpretó en el cine, como ejemplo del alcance cultural mexicano en el mundo. “Frida Kahlo es un símbolo”, expresó al referirse a la dimensión internacional del arte nacional.

DATOS CLAVE

· Anuncio oficial el 15 de febrero

· Incentivos para cine y series

· Impulso a la promoción internacional

· Búsqueda de mayor competitividad global

El anuncio conjunto entre la presidenta y una de las figuras más reconocidas del cine mexicano marca un movimiento estratégico que podría redefinir el rumbo del cine nacional en los próximos años.