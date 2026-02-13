Salma Hayek se reunirá con Sheinbaum para anunciar nuevos incentivos para el cine y series en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 13 febrero 2026
    Salma Hayek se reunirá con Sheinbaum para anunciar nuevos incentivos para el cine y series en México
    La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo 15 de febrero anunciará nuevos incentivos económicos para cine y series en México, acompañada por la actriz y productora Salma Hayek. VANGUARDIA/ARCHIVO

Salma Hayek participará con Claudia Sheinbaum en el anuncio de incentivos para la producción de cine y series en México. Buscan impulsar competitividad y promoción internacional

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el domingo 15 de febrero dará a conocer una estrategia de incentivos económicos para la producción de cine y series en México, en un acto que contará con la presencia de la actriz y productora Salma Hayek.

Durante la conferencia matutina del 13 de febrero, la mandataria adelantó que los estímulos estarán orientados a fortalecer la industria audiovisual nacional y, al mismo tiempo, proyectar la imagen de México en el extranjero. “El domingo anunciamos incentivos para la producción de series y de cine en nuestro país, que también va a ayudar a la promoción de México en el mundo”, señaló.

La participación de Hayek no es casual. De acuerdo con la presidenta, fue la propia actriz quien se acercó para impulsar la propuesta y solicitar apoyo institucional. La colaboración, explicó, representa también un reconocimiento a su trayectoria internacional y a su interés por el desarrollo del sector en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Presentan en la Mañanera iniciativa de nueva Ley de Cine y Audiovisual en México; sustituirá a la de 1992

PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y COMPETITIVIDAD

Uno de los ejes centrales del anuncio será la promoción internacional de México a través del audiovisual. El objetivo es atraer más producciones, generar empleos y posicionar al país como un destino estratégico frente a otros mercados globales que compiten por rodajes y series de alto perfil.

La presidenta destacó que estos estímulos se suman a las iniciativas previamente expuestas por la secretaria de Cultura, orientadas a fortalecer los derechos de autor y proteger al sector del doblaje frente al uso de inteligencia artificial. En conjunto, dijo, forman parte de una estructura integral para modernizar la industria.

En términos de competitividad cinematográfica, los incentivos buscan crear condiciones más atractivas para productores nacionales e internacionales, facilitando inversión, coproducciones y mayor circulación de contenidos mexicanos en plataformas y salas.

RECONOCIMIENTO A UNA FIGURA GLOBAL

Sheinbaum subrayó que la presencia de Salma Hayek es también un reconocimiento a lo que representa para el país. Recordó que recientemente coincidieron en Veracruz y que la actriz insistió en la necesidad de contar con estímulos sólidos para la producción audiovisual.

La mandataria mencionó además el valor simbólico de la figura de Frida Kahlo, a quien Hayek interpretó en el cine, como ejemplo del alcance cultural mexicano en el mundo. “Frida Kahlo es un símbolo”, expresó al referirse a la dimensión internacional del arte nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum protegerá a actores de doblaje frente la Inteligencia Artificial

DATOS CLAVE

· Anuncio oficial el 15 de febrero

· Incentivos para cine y series

· Impulso a la promoción internacional

· Búsqueda de mayor competitividad global

El anuncio conjunto entre la presidenta y una de las figuras más reconocidas del cine mexicano marca un movimiento estratégico que podría redefinir el rumbo del cine nacional en los próximos años.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Cine Mexicano

Personajes


Salma Hayek
Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

Fosas clandestinas: Concordia, microcosmos del horror
El Gobierno federal presentó una iniciativa para proteger a actores de doblaje frente al uso de sus voces mediante inteligencia artificial.

Sheinbaum protegerá a actores de doblaje frente la Inteligencia Artificial
Los cantantes se reportan a salvo tras el ataque que habrían sufrido en la carretera.

Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

¿El viernes 13 es realmente un día de mala suerte? La ciencia y la psicología ofrecen respuestas claras.

¿Cuántos viernes 13 habrá en 2026?... la ciencia explica por qué se consideran días de mala suerte o mal presagio
Samadhi Zendejas anunció que no peleará ante Alana Flores en el evento Supernova Genesis 2026, argumentando que no se alinearon los detalles necesarios para concretar su participación.

¿Tuvo conflicto con Alana? Samadhi Zendejas no estará en Supernova Genesis
La iniciativa privada en la localidad advirtió de retos que tendrá con esta reforma en materia laboral.

Coahuila: Semana laboral de 40 horas subirá hasta 40% costos, advierte IP