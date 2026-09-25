$!Salomón Jara pide desaparecer Ayuntamiento de Juchitán tras detención del alcalde

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que, en caso de que el Congreso del Estado apruebe la solicitud, se dará paso al nombramiento de un encargado de la administración municipal por parte del Poder Ejecutivo estatal.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que instruyó al secretario de Gobierno del estado solicitar formalmente al Congreso local la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención de Miguel Sánchez Altamirano .

La solicitud ocurre después de la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, quien fue arrestado el 23 de septiembre durante un operativo de autoridades federales y estatales.

La persona designada tendría la responsabilidad de conducir temporalmente el gobierno municipal y atender los asuntos públicos de Juchitán, conforme al procedimiento establecido en la legislación estatal.

GOBIERNO DE OAXACA SOLICITA DESAPARICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JUCHITÁN

En su mensaje, Salomón Jara explicó que la decisión responde a la situación que actualmente enfrenta el municipio y a la necesidad de garantizar la conducción de la administración local.

“Amigas y amigos, el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal”, señaló.

El gobernador indicó que, por esta razón, instruyó al secretario de Gobierno para presentar la solicitud ante el Congreso del Estado.

“Por esa razón, he instruido al secretario de gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán y con ello dar paso, conforme lo establece la ley, al nombramiento de un encargado de la administración municipal por parte del Poder Ejecutivo estatal”, expresó.

De acuerdo con el gobernador, el encargado asumiría temporalmente la conducción del gobierno municipal y de los asuntos públicos de la demarcación.

ENCARGADO ASUMIRÍA TEMPORALMENTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Jara Cruz explicó que el objetivo de la medida sería mantener en funcionamiento las actividades del municipio mientras se define la situación del Ayuntamiento.

El gobernador señaló que entre las responsabilidades de la administración estatal se encuentran preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y mantener la atención a las familias de Juchitán.

“Mi responsabilidad como gobernador constitucional es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán”, afirmó.

También señaló que durante los últimos meses el gobierno estatal ha mantenido presencia de fuerzas de seguridad en el municipio y adelantó que esta presencia será reforzada.

“En los próximos días vamos a incrementar y reforzar nuestra presencia territorial y seguiremos trabajando de manera coordinada con el Gobierno federal”, indicó.

SERVICIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD DEBERÁN CONTINUAR

El mandatario estatal sostuvo que, independientemente del proceso que se desarrolle ante el Congreso de Oaxaca, las actividades y servicios públicos del municipio deberán mantenerse.

Jara señaló que la atención social, las obras públicas y las acciones gubernamentales deben continuar en las colonias, agencias y comunidades de Juchitán.

“Los servicios públicos deben mantenerse, las tareas de seguridad fortalecerse y la atención social, las obras y las acciones de gobierno deben seguir llegando a sus colonias, agencias y comunidades”, afirmó.

El gobernador también indicó que el gobierno estatal buscará que el proceso se desarrolle de manera ordenada y permita mantener la operación de la administración municipal.

“Nos aseguraremos que haya una transición ordenada, que dé certeza y permita que Juchitán siga funcionando. La vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco”, dijo.