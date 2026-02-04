Salón de belleza en el Senado fue clausurado por la 4T en 2018 debido a austeridad

“Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y a los senadores también, si se requiere, y no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y Diputadas y aquí en la Cámara de Senadores y Senadoras también ”, afirmó.

Luego de que los medios de comunicación Proceso y Reforma dieran a conocer esta información, acudieran a la oficina ubicada en el segundo piso de la torre del Hemiciclo y sorprendieran a la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, negó que se trate de un privilegio financiado con recursos públicos.

Después de varios años de haberla cerrado, el Senado de la República reabrió en completo sigilo la estética para legisladoras en el segundo piso del complejo legislativo de Reforma e Insurgentes; sin embargo, este mismo miércoles, cuando se difundió la existencia de un salón de belleza este fue clausurado.

‘SALÓN DE BELLEZA’ DEL SENADO CERRADO EN 2018 POR AUSTERIDAD

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Álvarez Bernal en el 2007 dijo que el salón de belleza y la peluquería en el recinto legislativo fueron objetos de críticas debido a los recursos destinados; sin embargo, agregó que no había justificación para que la Cámara baja erogara ese gasto.

En el acuse fechado el 14 de junio del 2007 se lee que “considerando que este servicio puede responder a una necesidad práctica de las diputadas y diputados, el Grupo de Trabajo encargado de revisar los aspectos éticos en el funcionamiento de la Cámara, considera que no hay justificación para que la Cámara erogue ese gasto”.

Como propuesta, la panista consideró que “dicho servicio sea pagado por las diputadas y diputados que lo utilizan y que la Cámara no presupueste ninguna cantidad para ese fin; es decir, que pase a ser un servicio subrogado”.

El Senado no es el único recinto legislativo que ha gozado de un salón de belleza, puesto que en la Cámara de Diputados los legisladores también tenían este servicio.

En diciembre del 2016, el entonces diputado por Morena, Ariel Juárez Rodríguez, realizó una petición para que su peluquero lo pudiera atender en una de las peluquerías que estaba dentro del recinto legislativo.

A través de un oficio, Juárez Rodríguez se quejó del servicio que en una de las peluquerías instaladas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que pidió que su entonces estilista personal Sandra Angélica Hernández pudiera ingresar a las instalaciones para cortarle el cabello.

El local a la belleza fue cerrado en 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación (4T), cuyos senadores consideraron que contar con un salón de belleza dentro del inmueble era superfluo, innecesario, ostentoso y contrario a los principios de austeridad.

Sin embargo, fue reactivado con la actual Legislatura con Adán Augusto López Hernández como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE?

Al interior, el lugar está acondicionado como una estética convencional: dos sillas negras frente a espejos, un lavabo para lavado de cabello, un carrito con herramientas de estilizado y una caja rosa de aproximadamente un metro de altura que resguarda brochas y productos de maquillaje. A un costado, dos sillas adicionales permiten la espera de quienes acuden al servicio.

Ofrece servicios de peinado y maquillaje, principalmente los días de sesión, de 7:00 a 14:00 horas, pero no existe una tarifa pública.

La senadora Laura Itzel Castillo defendió la existencia de la estática y la labor de la persona que la opera. “Es un trabajo digno que realiza Jasmine, la peinadora y maquillista, y todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”, destacó. Minutos después, el local fue inhabilitado.

El establecimiento es utilizado principalmente por las senadoras de Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT), mientras que legisladoras de oposición dijeron no estar enteradas de que había un lugar dentro del Senado donde pueden darse una “manita de gato”.

La estética no cuenta con anuncios visibles. Únicamente hay una placa blanca en la puerta, sin referencias a los servicios que se ofrecen en su interior. No obstante, entre trabajadores del Senado su existencia es un “secreto a voces”.

Aunque fuentes parlamentarias de Reforma señalaron que la estética fue habilitada por la senadora morenista Andrea Chávez Treviño e integrantes de su círculo cercano, esta versión fue rechazada por la presidenta del Senado, quien recalcó que fue una solicitud de todas las senadoras.