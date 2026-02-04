Reabren estética en el Senado y la clausuran minutos después; Castillo niega gasto público

Noticias
/ 4 febrero 2026
    Reabren estética en el Senado y la clausuran minutos después; Castillo niega gasto público
    Fuentes parlamentarias señalaron que la reapertura fue impulsada por la senadora Andrea Chávez Treviño y personas cercanas. /FOTO: CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

La Mesa Directiva negó privilegios y aseguró que los servicios se pagan, pero el espacio fue sellado poco después, sin explicación pública

CDMX.- Después de varios años de permanecer cerrada, el Senado de la República reabrió en sigilo la estética ubicada en el segundo piso del complejo legislativo de Reforma e Insurgentes.

Tras la publicación, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, negó que se trate de un privilegio financiado con recursos públicos y sostuvo que se trata de un espacio de apoyo para senadoras y senadores, en caso de requerirse.

“Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y a los senadores también, si se requiere, y no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y Diputadas y aquí en la Cámara de Senadores y Senadoras también”, afirmó.

Minutos después de esas declaraciones, personal de resguardo colocó sellos para clausurar el espacio, sin que se informaran las razones de la medida.

Castillo aseguró que los servicios no son gratuitos ni cubiertos por el Senado y afirmó que las usuarias pagan lo que se les realiza. “Quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace. No se les está pagando el peinado, ni el maquillaje, ni la pintura, ni nada de estas cosas”, subrayó.

La estética había sido cerrada en 2018 con la llegada de la 4T, cuando senadores de ese movimiento consideraron que un salón de belleza dentro del inmueble era superfluo, innecesario, ostentoso y contrario a la política de austeridad.

El establecimiento es utilizado principalmente por senadoras de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, mientras que legisladoras de oposición dijeron no estar enteradas de la existencia de un lugar dentro del Senado donde podían acceder a esos servicios.

El local no cuenta con anuncios visibles; sólo tiene una placa blanca en la puerta, sin referencias a los servicios. Fuentes parlamentarias señalaron que la reapertura fue impulsada por la senadora Andrea Chávez Treviño y personas cercanas, versión que Castillo rechazó al afirmar que fue una solicitud de todas las senadoras.

