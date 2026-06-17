Salud Nuevo León repartirá 200 mil condones durante el Mundial en Monterrey

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    Salud Nuevo León repartirá 200 mil condones durante el Mundial en Monterrey
    Durante la celebración del Mundial, en Nuevo León, la Secretaría de Salud a través del Coesida repartirá un total de 200 mil condones ante el incremento de enfermedades de transmisión sexual en este tipo de eventos. COESIDA
    Salud Nuevo León repartirá 200 mil condones durante el Mundial en Monterrey
    Durante la celebración del Mundial, en Nuevo León, la Secretaría de Salud a través del Coesida repartirá un total de 200 mil condones ante el incremento de enfermedades de transmisión sexual en este tipo de eventos. COESIDA

El reparto de los preservativos se hará como medida preventiva, ya que durante este tipo de eventos se incrementan los contagios por transmisión sexual

MONTERREY, NL.- Durante la celebración del Mundial de Fútbol, en Nuevo León, la Secretaría de Salud a través del Consejo Estatal de Prevención de Sida (Coesida) repartirá un total de 200 mil condones ante el incremento de enfermedades de transmisión sexual en este tipo de eventos.

Por tanto, la acción forma parte de las medidas preventivas de las infecciones de transmisión sexual.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/monterrey-sin-contaminacion-por-el-mundial-expertos-aclaran-teorias-sobre-cielo-limpio-PI21381817

El reparto se realizará el módulo instalado al interior del Hospital Móvil, ubicado a un costado del acceso 6 del Parque Fundidora, así como en los módulos informativos que se instalarán en la Macroplaza, Barrio Antiguo, Paseo Santa Lucía y parajes turísticos.

Entre los parajes están las Grutas de Bustamante, la Huasteca, Potrero Chico, Grutas de García, el Obispado y la Cola de Caballo, entre otros.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/donde-quedo-el-juego-de-colombia-usuarios-reclaman-a-vix-por-no-transmitir-el-duelo-ante-uzbekistan-CA21470727

Además de la entrega de los preservativos, en el Hospital Móvil instalado en el Parque Fundidora se estarán realizando pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C.

El objetivo es prevenir las infecciones de tipo sexual que se incrementan en este tipo de eventos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/usted-no-aprende-verdad-grito-homofobico-aparece-en-el-mundial-2026-durante-el-suecia-vs-tunez-FJ21394199

La Secretaría de Salud lanzó un llamado a la población a disfrutar sanamente de esta fiesta mundialista.

Ante el pronóstico de altas temperaturas exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratados, portar ropa ligera y usar sombrero, gorra y lentes para protegerse de los rayos del sol.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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