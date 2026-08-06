Salvan data centers de EU al sector de electrodomésticos en NL con enfriadores

Baldwin Britton, presidente del Clúster de Electrodomésticos de Nuevo León (Clelac), calculó que los equipos de línea blanca pudieran estar 3% abajo en su producción y ventas, mientras que los de refrigeración y aires acondicionados crecen a doble dígito y todas las plantas de este subsector están ampliándose en el estado.

La elevada demanda de sistemas de enfriamiento para la expansión de data centers en EU literalmente salvó al sector de electrodomésticos en Nuevo León , que este año podría tener un crecimiento de un dígito, pese a la contracción en la demanda de estufas, refrigeradores y otros equipos.

“Por este tema de los data centers, que están incorporando sus sistemas de refrigeración, vienen nuevas inversiones, expansiones de plantas, para atender esta demanda que para los próximos cinco años tendrá un crecimiento de doble dígito”, refirió.

En rueda de prensa conjunta, Betsabé Rocha, secretaria de Economía del Estado, destacó que solo en una de esas empresas de refrigeración que planea expandirse su demanda está creciendo al 300%.

Al respecto, Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial de la Secretaría de Economía, dijo que muchos de los proyectos que están analizando venir al estado están relacionados con los sistemas de enfriamiento para data centers y de la cadena de valor de la IA, y solo en esta semana revisaron tres proyectos que analizan instalarse en la entidad.

“Todas las empresas del estado de sistemas de enfriamiento, todas, están creciendo y tienen toda su capacidad comprometida”, resaltó Loo.

Britton explicó que ante esa elevada demanda y toda la evolución que tiene el sector, buscan elevar la competitividad y la integración regional, lo cual abordarán en la próxima edición del Enclelac 2026, su encuentro de negocios que realizarán el 19 de agosto en Cintermex, en el que las empresas compradoras que asistirán traen una bolsa de más de 3 mil millones de dólares que esperan concretar con los proveedores participantes en las mil 500 citas agendadas.

Yoelle Rojas, directora del Clelac, detalló que la petición de proveeduría va desde servicios diversos hasta metalmecánica, electrónicos, estampados, troquelados, maquinados, tubos y plásticos.