Samuel García desea pronta recuperación a reportera y camarógrafo atropellados en Monterrey durante transmisión en vivo

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó sus deseos de pronta recuperación para la reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales, quienes resultaron lesionados durante una transmisión en vivo en la avenida Morones Prieto, en Monterrey. A través de una publicación en Facebook, el mandatario estatal informó que ambos trabajadores de Gamavisión Noticias recibieron atención médica después del accidente y señaló que se encontraban estables. “Deseo una pronta recuperación para la Reportera Alma De la Rosa Flores y el reportero Cristo Morales, compañeros de mi estimado Mario Gamez y Mario Gámez de Gamavisión Noticias, quienes sufrieron un accidente al realizar un enlace en vivo en la Avenida Morones Prieto. “Afortunadamente, recibieron atención médica oportuna y se encuentran estables”, escribió García.

REPORTERA Y CAMARÓGRAFO FUERON ATROPELLADOS DURANTE TRANSMISIÓN El accidente ocurrió mientras Alma de la Rosa realizaba un enlace en vivo desde la avenida Morones Prieto para informar sobre las afectaciones provocadas por las lluvias en Monterrey. Durante la transmisión, la periodista permanecía frente a la cámara mientras explicaba las condiciones de la zona, donde también se había registrado un derrumbe que obstruía parte de la vialidad. En ese momento, una camioneta perdió el control sobre el pavimento mojado y terminó impactando al equipo periodístico. El momento quedó registrado por la propia transmisión de Gamavisión Noticias. La cobertura se realizaba además en el lugar donde se atendía un accidente relacionado con un motociclista. GAMAVISIÓN INFORMA QUE AMBOS PERIODISTAS ESTÁN ESTABLES Después del percance, Gamavisión informó que Alma de la Rosa y Cristo Morales fueron atendidos por cuerpos de auxilio y posteriormente trasladados a un hospital para continuar con su valoración médica. “Nuestro equipo de Gamavisión resultó lesionado esta mañana mientras realizaba una cobertura en vivo sobre la avenida Morones Prieto en el municipio de Monterrey, N.L.”, señaló el medio en sus redes sociales. La empresa explicó que la reportera y el camarógrafo se encontraban cubriendo el accidente de un motociclista y el derrumbe registrado en la zona cuando una camioneta perdió el control y los impactó. “Hasta el momento, Alma y Cristo se reportan estables, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el accidente”, agregó Gamavisión.

MARIO GAMEZ VISITA A LOS PERIODISTAS EN EL HOSPITAL Tras concluir el programa, Mario Gamez acudió al hospital donde se encontraban sus compañeros y compartió información sobre su estado de salud mediante sus redes sociales. “Buenas noticias, mis dos compañeros están bien, golpeados, lastimados, pero sin lesiones de gravedad”, informó. El conductor también explicó que inicialmente se había considerado que Cristo Morales podía presentar una fractura, pero la posibilidad fue descartada después de la valoración médica. “Lo que pensábamos que era una fractura de Cristo no es así (...) ya los revisaron y sí son lesiones, pero no de consideración”, señaló. Gamez también conversó brevemente con Cristo Morales dentro de la habitación para conocer su estado.

AUTORIDADES REALIZAN DILIGENCIAS POR EL ACCIDENTE Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar después del atropellamiento y realizaron una valoración inicial de los trabajadores de prensa. De acuerdo con la información proporcionada, ambos fueron trasladados al Hospital de Zona número 21 para continuar con la evaluación médica. Hasta el reporte disponible, las autoridades no han establecido una responsabilidad definitiva sobre el accidente, ocurrido mientras las condiciones de la vialidad se encontraban afectadas por las lluvias y el derrumbe registrado en la avenida Morones Prieto.