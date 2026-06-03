Samuel García niega que la selección de Japón quedara varada en tráfico de Monterrey y acusa uso de IA

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en medio de la llegada de selecciones y visitantes internacionales a Nuevo León, el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, rechazó las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre un supuesto incidente vial que habría involucrado a la selección de Japón durante su traslado en Monterrey. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal aseguró que las imágenes que mostraban al autobús del combinado japonés presuntamente atrapado en el tráfico o afectado por desperfectos mecánicos fueron generadas mediante inteligencia artificial. “Buenos días, me levanto viendo fotos creadas con IA que algunos portales y medios de comunicación retomaron, por desgracia, sin verificar”, escribió Samuel García.

SAMUEL GARCÍA ACLARA RUTA QUE TOMÓ LA SELECCIÓN DE JAPÓN El gobernador agregó que “es mentira que el autobús que transportaba a la selección de Japón se quedó atascado en Miguel Alemán (se fue por la Autopista Aeropuerto que recomendamos para el Mundial). También es mentira que se les ponchó un neumático por un bache. Todo el trayecto de los seleccionados transcurrió sin percances y hoy están entrenando en tierras neoleonesas”. Asimismo, señaló que las autoridades continúan trabajando en los preparativos para la justa mundialista. “Seguimos trabajando incansablemente para mostrar la mejor cara al mundo, ofrecer el mejor Fan Fest y mucho más. ¡Ánimo! Konnichiwa / Yokoso”, publicó.

LLEGA LA SELECCIÓN DE JAPÓN A NUEVO LEÓN La selección nacional de Japón arribó el 2 de junio al Aeropuerto Internacional de Monterrey para iniciar su concentración previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto asiático llegó aproximadamente a las 16:00 horas y fue recibido por el gobernador Samuel García. Como parte de la bienvenida, los futbolistas recibieron sombreros vaqueros representativos de la cultura regiomontana. Se prevé que el equipo realice sus entrenamientos en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres durante su estancia en Nuevo León. Posteriormente, la delegación japonesa fue trasladada a su hotel de concentración. Dentro de la fase de grupos del torneo, Japón disputará uno de sus encuentros en el Estadio BBVA, donde enfrentará a la selección de Túnez el próximo 20 de junio. Más adelante viajará a Texas para disputar sus compromisos frente a Países Bajos y Suecia.

PERSISTEN PROBLEMAS DE MOVILIDAD CERCA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MONTERREY Las declaraciones del gobernador se producen en un contexto en el que continúan registrándose complicaciones viales en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Durante los últimos días, usuarios de redes sociales y viajeros han reportado congestionamientos en las vialidades que conectan con la terminal aérea ubicada en el municipio de Apodaca. Los problemas de movilidad han sido atribuidos a las obras de construcción de la Línea 6 del Metro, particularmente en la zona del bulevar Aeropuerto, donde se realizan trabajos de infraestructura. Ante esta situación, las autoridades habilitaron un carril de contraflujo con el objetivo de agilizar la circulación vehicular. Sin embargo, usuarios han señalado que continúan registrándose largas filas de automóviles y tiempos prolongados de traslado hacia las distintas terminales del aeropuerto. En redes sociales también se difundieron fotografías y videos donde se observa maquinaria pesada operando en las inmediaciones de la terminal C, situación que algunos usuarios relacionaron con los problemas de tránsito que enfrenta la zona.

JAPÓN REALIZA SU PRIMER ENTRENAMIENTO EN MONTERREY Este mismo día, la selección japonesa llevó a cabo su primera sesión de entrenamiento en Nuevo León bajo un operativo de seguridad coordinado por autoridades federales, estatales y municipales. El conjunto conocido como los Samurai Blue fue trasladado desde su hotel en el municipio de San Pedro Garza García hacia su sede de entrenamiento como parte de las actividades programadas para su preparación rumbo al torneo internacional. La llegada de la selección japonesa forma parte del inicio de operaciones logísticas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento para el que Monterrey será una de las sedes oficiales y que contempla la recepción de miles de aficionados y diversas selecciones participantes en las próximas semanas.

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