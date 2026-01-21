SCJN atraerá amparo de Mario Aburto y resolverá de forma definitiva su condena por el homicidio de Colosio
La SCJN aceptó atraer el amparo promovido por Mario Aburto, con el que busca una reducción de su sentencia por el asesinato de Luis Donaldo Colosio
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó resolver en definitiva el amparo promovido por Mario Aburto Martínez, sentenciado por el homicidio del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, con el que busca una reducción de la condena que le fue impuesta.
Durante la sesión celebrada este miércoles, la Corte aprobó por mayoría de votos atraer el amparo 104/2021, el cual se encontraba radicado en el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México, para que sean los ministros quienes emitan la sentencia final del caso. La información fue dada a conocer por la revista Proceso.
PROCEDIMIENTO TRAS LA ATRACCIÓN DEL CASO DE MARIO ABURTO
Con la decisión del Pleno, la Suprema Corte deberá notificar al Tribunal Colegiado correspondiente para que envíe el expediente original del amparo. Una vez recibido, el asunto será turnado a uno de los ministros, quien elaborará el proyecto de resolución que será sometido a discusión y votación del Pleno.
Este paso coloca nuevamente el caso en el máximo tribunal del país, que tendrá la responsabilidad de definir el criterio jurídico aplicable a la condena impuesta a Aburto.
ANTECEDENTES DEL AMPARO INTERPUESTO POR MARIO ABURTO
Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994. No obstante, en 2024 obtuvo un amparo en el que se determinó que dicha condena fue impuesta de manera incorrecta.
En esa resolución se estableció que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) debió sustentar su acusación conforme al Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual fijaba una pena máxima de 30 años de prisión, y no con base en el Código Penal Federal, que permitió imponer una sanción mayor.
Esa determinación abrió la posibilidad de que Aburto recobrara su libertad en marzo de 2024; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo.
PRIMERA SALA REVOCÓ LA SENTENCIA DE ABURTO Y ORDENÓ REPONER PROCEDIMIENTO DE AMPARO
Tras la impugnación presentada por la FGR, el caso llegó a la Suprema Corte. El 23 de octubre de 2024, la entonces Primera Sala revocó la sentencia que favorecía a Aburto y ordenó reponer el procedimiento de amparo.
Entre las determinaciones adoptadas se incluyó la instrucción de notificar a la familia de Luis Donaldo Colosio sobre la tramitación del juicio de amparo. Esta decisión se tomó pese a que, desde la década de los años noventa, los familiares del excandidato han sido notificados de los distintos trámites del caso y han tenido conocimiento público de los recursos promovidos por Aburto.
DEFENSA DE MARIO ABURTO SEÑALAN QUE FAMILIARES DE COLOSIO NO HAN ACUDIDO A INFORMARSE SOBRE EL CASO
En una entrevista concedida a Proceso el 8 de diciembre de 2024, Jaqueline Sáenz Andujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), instancia encargada de la defensa de Aburto, señaló que los familiares de Colosio no han acudido directamente a informarse sobre los recursos legales promovidos.
De acuerdo con la defensora, durante la tramitación de los distintos procedimientos, la familia no se ha presentado ante las autoridades judiciales para conocer de primera mano el estado del caso.
SCJN DEBERÁ EMITIR UNA NUEVA SENTENCIA
Con la atracción del amparo por parte del Pleno, los ministros deberán emitir una nueva sentencia conforme a lo ordenado previamente por la extinta Primera Sala. El tema central que analizará la Corte será qué legislación penal debía aplicarse al momento de juzgar el homicidio de Luis Donaldo Colosio.
En específico, el máximo tribunal deberá determinar si el delito debió juzgarse conforme al Código Penal Federal o al Código Penal de Baja California, bajo el argumento de que Colosio no era funcionario federal al momento de su asesinato.
La resolución que emita la Suprema Corte será definitiva y marcará el desenlace jurídico de uno de los casos más emblemáticos en la historia reciente del país.