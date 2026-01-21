$!SCJN atraerá amparo de Mario Aburto y resolverá de forma definitiva su condena por el homicidio de Colosio

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó resolver en definitiva el amparo promovido por Mario Aburto Martínez, sentenciado por el homicidio del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, con el que busca una reducción de la condena que le fue impuesta. Durante la sesión celebrada este miércoles, la Corte aprobó por mayoría de votos atraer el amparo 104/2021, el cual se encontraba radicado en el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México, para que sean los ministros quienes emitan la sentencia final del caso. La información fue dada a conocer por la revista Proceso. TE PUEDE INTERESAR: Apuntan en Caso Colosio a Jorge Tello Peón y a Genaro García Luna

PROCEDIMIENTO TRAS LA ATRACCIÓN DEL CASO DE MARIO ABURTO Con la decisión del Pleno, la Suprema Corte deberá notificar al Tribunal Colegiado correspondiente para que envíe el expediente original del amparo. Una vez recibido, el asunto será turnado a uno de los ministros, quien elaborará el proyecto de resolución que será sometido a discusión y votación del Pleno. Este paso coloca nuevamente el caso en el máximo tribunal del país, que tendrá la responsabilidad de definir el criterio jurídico aplicable a la condena impuesta a Aburto. ANTECEDENTES DEL AMPARO INTERPUESTO POR MARIO ABURTO Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994. No obstante, en 2024 obtuvo un amparo en el que se determinó que dicha condena fue impuesta de manera incorrecta. En esa resolución se estableció que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) debió sustentar su acusación conforme al Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual fijaba una pena máxima de 30 años de prisión, y no con base en el Código Penal Federal, que permitió imponer una sanción mayor. Esa determinación abrió la posibilidad de que Aburto recobrara su libertad en marzo de 2024; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo.