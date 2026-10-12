SCJN discutirá amparo sobre desplazamiento forzado; Consejo alerta riesgo para miles de víctimas en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    SCJN discutirá amparo sobre desplazamiento forzado; Consejo alerta riesgo para miles de víctimas en México
    La SCJN discutirá un amparo sobre desplazamiento forzado interno, mientras organizaciones piden una ley federal para proteger a las víctimas. Cuartoscuro | Archivo

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico pidió a los ministros rechazar el proyecto que niega la omisión del Congreso de legislar sobre el tema

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este martes 13 de octubre el Amparo en Revisión 269/2025, relacionado con la falta de una ley federal para atender el desplazamiento forzado interno en México. Ante ello, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) pidió a los ministros no aprobar el proyecto que propone negar el amparo.

En un comunicado publicado el 11 de octubre, la organización advirtió que la resolución podría mantener la ausencia de un marco legal federal para proteger a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por violencia, amenazas o persecución.

El Consejo señaló que la Corte “está por tomar una decisión que puede cerrar la puerta de la justicia a miles de víctimas de desplazamiento forzado en México”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inegi-16-millones-de-mexicanos-fueron-desplazados-por-violencia-sheinbaum-llama-a-revisar-resultados-IF23731191

¿QUÉ PROPONE EL PROYECTO QUE DISCUTIRÁ LA SUPREMA CORTE RELACIONADO CON EL DESPLAZAMIENTO FORZADO?

De acuerdo con el CNLE, el proyecto presentado por la ministra María Estela Ríos propone negar el amparo y descartar que exista una omisión legislativa por parte del Congreso de la Unión en materia de desplazamiento forzado interno.

La organización explicó que, aunque el proyecto reconoce la existencia de este fenómeno, sostiene que no hay una obligación constitucional o convencional específica que imponga al Congreso legislar sobre el tema.

Según el Consejo, el documento también considera que el desplazamiento forzado ya ha sido reconocido y atendido por distintas autoridades, sin que esto implique necesariamente un deber de crear una ley federal.

El CNLE cuestionó este razonamiento, al señalar que las personas desplazadas continúan sin una legislación que establezca mecanismos integrales de atención y protección.

CONSEJO NACIONAL DELITIGIO RECLAMA FALTA DE LEY, INSTITUCIÓN Y PRESUPUESTO

El Amparo en Revisión 269/2025 deriva de un juicio promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico para reclamar tres omisiones del Estado mexicano: la falta de una ley federal sobre desplazamiento forzado interno, la ausencia de una institución responsable de atender a las víctimas y la falta de un presupuesto específico para esta problemática.

La Suprema Corte atrajo el asunto y deberá pronunciarse sobre los reclamos planteados.

En su comunicado, el Consejo sostuvo que miles de personas en México han tenido que abandonar sus comunidades debido a la violencia, las amenazas y la persecución. Además de perder sus viviendas, señaló, enfrentan dificultades para conservar sus empleos y acceder a servicios de salud y educación.

La organización afirmó que, sin una ley federal, una institución responsable y recursos destinados específicamente a su atención, las personas desplazadas carecen de un sistema nacional que garantice su reconocimiento como víctimas y les permita acceder a apoyos para reconstruir sus vidas o regresar a sus comunidades de manera segura.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/poder-judicial-de-la-federacion-propone-reformar-ley-organica-y-ley-de-amparo-para-coordinar-a-sus-cuatro-organos-KP23973180

CNLE PUDE A LA SCJN RECONOCER OBLIGACIONES DEL ESTADO

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico exhortó a la Suprema Corte a no aprobar el proyecto en sus términos y a reconocer las obligaciones del Estado mexicano para atender el desplazamiento forzado interno y garantizar la protección de quienes lo padecen.

“Una Corte cercana al pueblo no se define por su discurso, sino por sus decisiones cuando las víctimas acuden en busca de justicia”, expresó la organización en el documento.

El CNLE también advirtió que reconocer los derechos de las personas desplazadas sin establecer la obligación de legislar para protegerlas podría prolongar la falta de una respuesta integral de las autoridades.

La discusión del amparo está prevista para este martes 13 de octubre. La resolución determinará la postura de la SCJN frente a las omisiones reclamadas en el caso y al argumento de que es necesario contar con una legislación federal específica para atender el desplazamiento forzado interno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Desplazados
Inseguridad

Localizaciones


México

Organizaciones


SCJN

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Pictograbados del saqueo arqueológico

Pictograbados del saqueo arqueológico
true

La ruta de Amílcar Olán, el amigo y socio de Andy

La protesta por la calidad del agua frente a Casa Jalisco terminó en enfrentamientos; la Fiscalía liberó a seis personas que seguirán bajo investigación.

UdeG exige esclarecer detención de estudiantes tras protesta por agua en Jalisco

Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, fue detenido en Villahermosa durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

Detienen en Tabasco a ‘El Cabra’, presunto líder de la Mara 18 buscado en El Salvador
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026

¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026
El excampeón de peso pesado aseguró que le gustaría enfrentarse a Floyd Mayweather Jr. durante una entrevista con Piers Morgan.

‘Le voy a patear el trasero’... Mike Tyson quiere pelear contra Floyd Mayweather