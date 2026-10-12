SCJN discutirá amparo sobre desplazamiento forzado; Consejo alerta riesgo para miles de víctimas en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este martes 13 de octubre el Amparo en Revisión 269/2025, relacionado con la falta de una ley federal para atender el desplazamiento forzado interno en México. Ante ello, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) pidió a los ministros no aprobar el proyecto que propone negar el amparo. En un comunicado publicado el 11 de octubre, la organización advirtió que la resolución podría mantener la ausencia de un marco legal federal para proteger a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por violencia, amenazas o persecución. El Consejo señaló que la Corte “está por tomar una decisión que puede cerrar la puerta de la justicia a miles de víctimas de desplazamiento forzado en México”.

¿QUÉ PROPONE EL PROYECTO QUE DISCUTIRÁ LA SUPREMA CORTE RELACIONADO CON EL DESPLAZAMIENTO FORZADO? De acuerdo con el CNLE, el proyecto presentado por la ministra María Estela Ríos propone negar el amparo y descartar que exista una omisión legislativa por parte del Congreso de la Unión en materia de desplazamiento forzado interno. La organización explicó que, aunque el proyecto reconoce la existencia de este fenómeno, sostiene que no hay una obligación constitucional o convencional específica que imponga al Congreso legislar sobre el tema. Según el Consejo, el documento también considera que el desplazamiento forzado ya ha sido reconocido y atendido por distintas autoridades, sin que esto implique necesariamente un deber de crear una ley federal. El CNLE cuestionó este razonamiento, al señalar que las personas desplazadas continúan sin una legislación que establezca mecanismos integrales de atención y protección.

CONSEJO NACIONAL DELITIGIO RECLAMA FALTA DE LEY, INSTITUCIÓN Y PRESUPUESTO El Amparo en Revisión 269/2025 deriva de un juicio promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico para reclamar tres omisiones del Estado mexicano: la falta de una ley federal sobre desplazamiento forzado interno, la ausencia de una institución responsable de atender a las víctimas y la falta de un presupuesto específico para esta problemática. La Suprema Corte atrajo el asunto y deberá pronunciarse sobre los reclamos planteados. En su comunicado, el Consejo sostuvo que miles de personas en México han tenido que abandonar sus comunidades debido a la violencia, las amenazas y la persecución. Además de perder sus viviendas, señaló, enfrentan dificultades para conservar sus empleos y acceder a servicios de salud y educación. La organización afirmó que, sin una ley federal, una institución responsable y recursos destinados específicamente a su atención, las personas desplazadas carecen de un sistema nacional que garantice su reconocimiento como víctimas y les permita acceder a apoyos para reconstruir sus vidas o regresar a sus comunidades de manera segura.

CNLE PUDE A LA SCJN RECONOCER OBLIGACIONES DEL ESTADO El Consejo Nacional de Litigio Estratégico exhortó a la Suprema Corte a no aprobar el proyecto en sus términos y a reconocer las obligaciones del Estado mexicano para atender el desplazamiento forzado interno y garantizar la protección de quienes lo padecen. “Una Corte cercana al pueblo no se define por su discurso, sino por sus decisiones cuando las víctimas acuden en busca de justicia”, expresó la organización en el documento. El CNLE también advirtió que reconocer los derechos de las personas desplazadas sin establecer la obligación de legislar para protegerlas podría prolongar la falta de una respuesta integral de las autoridades. La discusión del amparo está prevista para este martes 13 de octubre. La resolución determinará la postura de la SCJN frente a las omisiones reclamadas en el caso y al argumento de que es necesario contar con una legislación federal específica para atender el desplazamiento forzado interno.