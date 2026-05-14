Pensionados podrían recibir menos aguinaldo tras fallo de la SCJN

La medida aprobada permite disminuir de 60 a 30 días el aguinaldo de quienes se jubilen bajo el nuevo esquema del ISSSTEZAC, el sistema estatal de pensiones de Zacatecas. Aunque la decisión no afecta a pensionados actuales ni se aplicará de forma retroactiva, especialistas consideran que el criterio jurídico podría replicarse en otros estados.

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el sistema pensionario de Zacatecas podría tener consecuencias más amplias en México. El fallo, que validó la reducción del aguinaldo para futuros pensionados, ya genera preocupación en entidades con institutos de pensiones bajo presión financiera.

¿Qué decidió la Suprema Corte?

El fallo emitido por la SCJN el pasado 12 de enero de 2026 respaldó una reforma impulsada para evitar el colapso financiero del sistema pensionario zacatecano.

La Corte determinó que reducir prestaciones futuras no viola derechos adquiridos, siempre que los cambios no afecten a quienes ya están jubilados. Bajo este argumento, el gobierno estatal podrá disminuir el aguinaldo de nuevos pensionados como parte de un plan de ajuste financiero.

El problema detrás de la reforma

La resolución se basa en una realidad que enfrentan varios estados: los sistemas pensionarios gastan más dinero del que reciben.

En el caso de Zacatecas, el ISSSTEZAC recauda aproximadamente 2 mil 101 millones de pesos, pero necesita alrededor de 2 mil 227 millones para cubrir la nómina pensionaria. Esta diferencia es conocida como “quiebra técnica”, una situación que amenaza la sostenibilidad de los institutos públicos.

Estados que podrían aplicar medidas similares

Tras el precedente de Zacatecas, expertos señalan que entidades como Veracruz, Chihuahua y Estado de México podrían analizar reformas similares para contener sus crisis pensionarias.

Veracruz

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ya ha impulsado ajustes en años recientes, especialmente para eliminar las llamadas “pensiones doradas”. Ahora, el nuevo criterio de la Corte podría facilitar reformas más profundas relacionadas con aguinaldos o bonos futuros.

Chihuahua

Las Pensiones Civiles del Estado enfrentan un déficit histórico agravado por adeudos de dependencias públicas. Trabajadores del sector salud y magisterio han expresado inquietud ante la posibilidad de que se replique el modelo aplicado en Zacatecas.

Estado de México

El ISSEMyM, uno de los sistemas pensionarios más grandes del país, también atraviesa fuertes presiones financieras. Incluso calificadoras internacionales han advertido que el gasto en pensiones limita la capacidad operativa del gobierno estatal.