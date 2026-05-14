Pensionados podrían recibir menos aguinaldo tras fallo de la SCJN
La decisión de la Suprema Corte que avaló reducir el aguinaldo de futuros pensionados en Zacatecas encendió alertas en otras entidades con crisis financieras en sus sistemas de pensiones.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el sistema pensionario de Zacatecas podría tener consecuencias más amplias en México. El fallo, que validó la reducción del aguinaldo para futuros pensionados, ya genera preocupación en entidades con institutos de pensiones bajo presión financiera.
La medida aprobada permite disminuir de 60 a 30 días el aguinaldo de quienes se jubilen bajo el nuevo esquema del ISSSTEZAC, el sistema estatal de pensiones de Zacatecas. Aunque la decisión no afecta a pensionados actuales ni se aplicará de forma retroactiva, especialistas consideran que el criterio jurídico podría replicarse en otros estados.
¿Qué decidió la Suprema Corte?
El fallo emitido por la SCJN el pasado 12 de enero de 2026 respaldó una reforma impulsada para evitar el colapso financiero del sistema pensionario zacatecano.
La Corte determinó que reducir prestaciones futuras no viola derechos adquiridos, siempre que los cambios no afecten a quienes ya están jubilados. Bajo este argumento, el gobierno estatal podrá disminuir el aguinaldo de nuevos pensionados como parte de un plan de ajuste financiero.
El problema detrás de la reforma
La resolución se basa en una realidad que enfrentan varios estados: los sistemas pensionarios gastan más dinero del que reciben.
En el caso de Zacatecas, el ISSSTEZAC recauda aproximadamente 2 mil 101 millones de pesos, pero necesita alrededor de 2 mil 227 millones para cubrir la nómina pensionaria. Esta diferencia es conocida como “quiebra técnica”, una situación que amenaza la sostenibilidad de los institutos públicos.
Estados que podrían aplicar medidas similares
Tras el precedente de Zacatecas, expertos señalan que entidades como Veracruz, Chihuahua y Estado de México podrían analizar reformas similares para contener sus crisis pensionarias.
Veracruz
El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ya ha impulsado ajustes en años recientes, especialmente para eliminar las llamadas “pensiones doradas”. Ahora, el nuevo criterio de la Corte podría facilitar reformas más profundas relacionadas con aguinaldos o bonos futuros.
Chihuahua
Las Pensiones Civiles del Estado enfrentan un déficit histórico agravado por adeudos de dependencias públicas. Trabajadores del sector salud y magisterio han expresado inquietud ante la posibilidad de que se replique el modelo aplicado en Zacatecas.
Estado de México
El ISSEMyM, uno de los sistemas pensionarios más grandes del país, también atraviesa fuertes presiones financieras. Incluso calificadoras internacionales han advertido que el gasto en pensiones limita la capacidad operativa del gobierno estatal.
¿Podrían desaparecer algunos sistemas estatales?
La crisis financiera también abrió otro debate: la posible desaparición de algunos institutos estatales de pensiones.
En Zacatecas ya se analiza migrar trabajadores al IMSS o al ISSSTE federal como una alternativa para garantizar pagos futuros. Este escenario podría comenzar a discutirse en otras entidades si los déficits continúan creciendo.
El impacto para trabajadores y pensionados
Aunque las reformas solo aplicarían a futuros jubilados, especialistas advierten que podrían generarse tensiones laborales y sociales.
Uno de los puntos más sensibles es la diferencia entre generaciones de trabajadores: algunos conservarán prestaciones completas, mientras otros recibirán menos beneficios pese a tener trayectorias laborales similares.
Además, sindicatos y empleados públicos podrían oponerse a nuevos ajustes, especialmente si incluyen reducción de aguinaldos, bonos o modificaciones en las condiciones de retiro.
Un precedente que podría cambiar las pensiones en México
La resolución de la Suprema Corte no solo impacta a Zacatecas. El fallo marca un precedente jurídico que podría impulsar nuevas reformas pensionarias en distintos estados del país.
En medio de sistemas financieros presionados, déficits crecientes y vigilancia de calificadoras internacionales, el debate sobre el futuro de las pensiones en México apenas comienza.