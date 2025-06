Se ampara alcaldesa de Acapulco tras denuncia de la ASE: ‘en Guerrero todo se puede’

En entrevista con medios de comunicación la alcaldesa afirmó que no ha sido notificada formalmente de la denuncia y reiteró que la fiscalización de los recursos federales corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no a la auditoría estatal.

“No puede haber dos auditorías. A mí me audita la Federación, no el Estado. Porque en Guerrero todo se puede”, reiteró al mencionar que la ASE no tiene el poder para fiscalizar tal cantidad.

Los montos en cuestión incluyen fondos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Fortamun, así como de los Ramos 33 y 38.

“La cárcel no me espanta, traigo pueblo. Meterse con Abelina es meterse con el corazón del pueblo”, mencionó la mandataria municipal tras participar en un evento en la colonia El Paraíso.

La ASE informó que inició los procedimientos correspondientes para esclarecer el uso de los recursos públicos y que previamente notificó a la edil sobre la auditoría correspondiente.

A través de una ficha informativa la auditoría estatal señaló que su objetivo es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y asegurar que sean utilizados en el beneficio de la población.