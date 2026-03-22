Senado votará en comisiones el Plan B electoral; PT no asegura apoyo y Taddei será escuchada

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/ 22 marzo 2026
    Senado votará en comisiones el Plan B electoral; PT no asegura apoyo y Taddei será escuchada
    Ambas comisiones recibirán a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. ESPECIAL

Morena perfila pasar el dictamen en comisiones, pero el debate en el Pleno se complica por la falta de respaldo

CDMX.- Sin consenso entre los partidos que integran la alianza oficialista, este lunes las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado discutirán y votarán el dictamen de la iniciativa del Plan B de la reforma electoral enviada hace unos días por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Antes, al filo del mediodía, ambas comisiones recibirán a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien solicitó ser escuchada para exponer sus puntos de vista sobre la propuesta del Ejecutivo.

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La sesión de las comisiones dictaminadoras está convocada a las 6 de la tarde de este lunes. Aunque el Partido del Trabajo mantiene su desacuerdo, Morena cuenta con los votos suficientes para sacar adelante el dictamen en comisiones.

El tramo que puede resultar más difícil para el oficialismo es el Pleno, pues aún no se asegura el respaldo del grupo parlamentario del PT, que no acompaña la propuesta de que la consulta de revocación de mandato pueda realizarse al mismo tiempo que la elección federal de 2027.

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La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que Morena busca dar primera lectura del dictamen en la sesión del Pleno del próximo martes y programar la discusión y votación para la sesión del miércoles.

Castillo detalló que en la Cámara alta se planea discutir la reforma constitucional en materia política conocida como Plan B y señaló como ejes la reducción de “privilegios” en los congresos federal y locales, así como en órganos electorales, incluido el INE.

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También mencionó ajustes sobre los tribunales electorales locales y el federal, como parte de los puntos incluidos en el dictamen que se someterá a comisiones.

La senadora agregó que otro componente es fortalecer el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato de la titular o el titular del Poder Ejecutivo federal, y que se definiría si procede en el tercer o en el cuarto año de gobierno.

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