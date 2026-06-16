Se deslinda Sedena de General Gerardo Mérida, acusado por EU

El Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, sostuvo que los gobiernos estatales son quienes realizan los nombramientos y que la participación de la dependencia se limita a emitir opiniones cuando son requeridas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deslindó del General retirado Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa que enfrenta un proceso penal en Estados Unidos.

“Son los gobiernos de los estados. Ellos, en un momento dado, pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se pide la opinión de cómo fue este General en funciones, en su ruta profesional, en su carrera y se da la opinión”, respondió.

El pronunciamiento ocurre un mes después de que la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, atribuyó a la Sedena la designación de Mérida como titular de Seguridad estatal y no al entonces Gobernador Rubén Rocha Moya.

El 17 de mayo, la Mandataria afirmó que el militar fue enviado por el Ejército a la entidad.

“Hay que aclarar que el General Mérida no fue una decisión del Gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena que lo envía al estado de Sinaloa como Secretario de Seguridad Pública del Estado”, declaró Bonilla.

NO HAY RELACIÓN

El mando militar también marcó distancia respecto al ex funcionario sinaloense, quien se entregó a autoridades estadounidenses el 11 de mayo por la garita de Nogales, Arizona, para responder a una acusación presentada en una Corte Federal de Nueva York.

Trevilla aseguró que Mérida dejó de pertenecer al Ejército desde su retiro y que actualmente no mantiene ninguna relación laboral con la institución.

“El General Mérida Sánchez pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional”, afirmó.

“La única relación que pudiera tener es un aspecto administrativo con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas por temas relacionados con el pago de haberes y servicios para su familia”.

De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, Mérida está acusado de conspiración para traficar drogas y delitos relacionados con armas de fuego. La Fiscalía de ese país lo señala de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos, alertar sobre operativos y recibir sobornos mensuales a cambio de protección.

El General en retiro fungió como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.

Las acusaciones forman parte de un expediente que también involucra a otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El Secretario también aseguró que la dependencia no da seguimiento al proceso judicial que enfrenta el militar retirado en Estados Unidos.

“No”, respondió al ser cuestionado sobre si la Sedena está al tanto de la situación jurídica de Mérida en territorio estadounidense.

El ex Secretario de Seguridad compareció el 1 de junio ante una Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable.

La jueza del caso fijó una nueva audiencia para agosto mientras la Fiscalía continúa la entrega de pruebas a la defensa.