Se desmanteló a toda una red criminal ligada al crimen de Carlos Manzo: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, aseguró que ya fue desarticulada una célula criminal vinculada al asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, a raíz de la estrategia especial que se aplicó en esa entidad.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló los avances del caso, que van desde trabajos de inteligencia, análisis técnico, labores de campo y la ejecución de mandamientos judiciales, en coordinación con autoridades federales y estatales.

“Las investigaciones han avanzado de manera sostenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, conforme al compromiso asumido públicamente, y a través de trabajos de investigación, análisis técnico, labores de campo, acciones de inteligencia y diversos mandamientos judiciales se logró la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio”, dijo.

Recordó que el presunto autor material del crimen, identificado como Víctor Manuel, llegó al lugar del asesinato junto con Ramiro y Fernando Josué, y posteriormente se identificó un grupo de mensajería en el que se habría coordinado el ataque y se informaba sobre los movimientos del presidente municipal.

“Estos hechos llevaron a la identificación de un grupo de mensajería donde los integrantes de esta célula delictiva se mantenían informados de las actividades del presidente municipal, su movilidad, así como la planeación y coordinación para preparar el ataque”, afirmó.

Harfuch destacó también la detención de Jorge Armando, alias “El Licenciado”, identificado compo líder del grupo y uno de los autores intelectuales del asesinato, así como de Ricardo, quien transportó a los integrantes del grupo después de la agresión.

También fue detenido Jaziel Antonio ‘N’, alias “El Pelón”, a quien señalan como reclutador de personas de centros para adicciones para enrolarlas como sicarios y distribuidores de droga. De la misma forma, se detuvo a Gerardo, colaborador del grupo.

Después, en un operativo fue aprehendido Alejandro Baruc, quien fue identificado como líder de una célula criminal generadora de violencia en la zona de Parácuaro vinculada con homicidios, extorsión y venta de droga, y quien habría albergado a uno de los implicados en el grupo de Manzo.

Finalmente, García Harfuch indicó que, con las detenciones realizadas e indicios recabados, se tiene información para seguir las indagatorias y realizar nuevas aprehensiones como parte del plan especial de seguridad en Michoacán.