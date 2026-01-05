Se implementará un mayor uso de la IA en las empresas de México para 2026

Advierten que el creciente uso de IA en procesos operativos incrementara el riesgo de errores, e invitan a las empresas que manejan información sensible a fortalecer sus marcos de gobernanza, controles de datos y gestión de incidentes.

El 24.3 por ciento de las empresas con más de 100 trabajadores en México utiliza o planea utilizar Inteligencia Artificial (IA) en 2026, mientras que el 43 por ciento prevé automatizar procesos o tareas, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

La adopción de estas tecnologías muestra diferencias regionales: el uso previsto de IA es mayor en la región Centro, con un 28 por ciento, mientras que la automatización tiene mayor presencia en el Centro Norte, con un 47.4 por ciento.

El avance en la adopción tecnológica también está estrechamente vinculado al tamaño de las empresas. Entre las compañías con entre 101 y 250 empleados, solo el 20.7 por ciento planea utilizar IA, pero la proporción aumenta al 43.4 por ciento en aquellas con más de mil trabajadores, lo que refleja mayores capacidades financieras y operativas.

Banxico señala que la IA aún se encuentra, en la mayoría de los casos, en fases previas a su implementación: el 61.1 por ciento de las empresas que la utilizan o planean hacerlo se encuentra evaluando su viabilidad o realizando pruebas piloto.

En contraste, la automatización muestra un mayor grado de madurez, ya que el 43.2 por ciento de las empresas reporta procesos parcialmente automatizados y el 12 por ciento, totalmente automatizados.

El reporte también evidencia una adopción heterogénea entre sectores. Industrias como maquinaria, computación y equipo, así como alimentos y bebidas, lideran en automatización, mientras que el uso de IA es más frecuente en maquinaria, computación y equipo, química, plásticos, minerales no metálicos y servicios. En contraste, textiles, confección, cuero y construcción presentan menores tasas de adopción.

Moody’s Ratings advirtió que el creciente uso de IA en procesos operativos incrementa el riesgo de errores, lo que presiona a las empresas a fortalecer sus marcos de gobernanza, controles de datos y gestión de incidentes. Moody’s señaló en un análisis que las firmas con infraestructuras de TI más débiles, especialmente en sectores que manejan información sensible, enfrentan mayores riesgos regulatorios y reputacionales.

