Se planta CNTE en la Cámara de Diputados... y amenaza con protestas en Mundial de 2026

Maestros que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se plantaron en la Cámara de Diputados y amagaron con activar protestas durante el Mundial de Futbol de 2026 si el gobierno federal no atiende sus demandas.

Desde las 06:30 horas empezaron a llegar integrantes de la CNTE a San Lázaro, en tanto otros se movilizaron hacia Palacio Nacional, donde protestaron durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En las inmediaciones del Palacio Legislativo se instalaron casas de campaña y se bloquearon todos los accesos al recinto, a excepción de la calle Sidar y Rovirosa, resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

Se prevé que el plantón de maestros permanezca al menos hasta mañana, en tanto que la movilización obligó a que se cancelaran las actividades en la Cámara de Diputados. A trabajadores sindicalizados y de confianza se les pidió no acudir a laborar, por lo que solo hay personal de vigilancia en el recinto.