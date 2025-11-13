Se planta CNTE en la Cámara de Diputados... y amenaza con protestas en Mundial de 2026

México
/ 13 noviembre 2025
    Se planta CNTE en la Cámara de Diputados... y amenaza con protestas en Mundial de 2026
    Integrantes del CNTE se movilizaron de Palacio Nacional hacia la Cámara de Diputados. FOTO: CUARTOSCURO

Volvieron a urgir al gobierno federal a que atienda sus demandas, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Maestros que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se plantaron en la Cámara de Diputados y amagaron con activar protestas durante el Mundial de Futbol de 2026 si el gobierno federal no atiende sus demandas.

Desde las 06:30 horas empezaron a llegar integrantes de la CNTE a San Lázaro, en tanto otros se movilizaron hacia Palacio Nacional, donde protestaron durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

TE PUEDE INTERESAR: México vive una ‘ficción de pacificación’ oculta en un aumento de violencia

En las inmediaciones del Palacio Legislativo se instalaron casas de campaña y se bloquearon todos los accesos al recinto, a excepción de la calle Sidar y Rovirosa, resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

Se prevé que el plantón de maestros permanezca al menos hasta mañana, en tanto que la movilización obligó a que se cancelaran las actividades en la Cámara de Diputados. A trabajadores sindicalizados y de confianza se les pidió no acudir a laborar, por lo que solo hay personal de vigilancia en el recinto.

$!Integrantes de la CNTE intentaron derribar una de las vallas que protegían los accesos a Palacio Nacional lo que provocó una confrontación con la policía.
Integrantes de la CNTE intentaron derribar una de las vallas que protegían los accesos a Palacio Nacional lo que provocó una confrontación con la policía. FOTO: CUARTOSCURO

Los autobuses que trasladaron a los maestros al lugar fueron estacionados en la calle Zapata y elementos de seguridad bloquearon el acceso vehicular.

A través de un pronunciamiento, los maestros emitieron su rechazo a señalamientos en su contra desde Palacio Nacional, tras ser calificados como de derecha.

AMENAZAN CON ESTROPEAR MUNDIAL

Los maestros amenazaron con llevar a cabo movilizaciones durante el Mundial de 2026 en caso de que sus demandas no sean atendidas.

“Emplazamos al Estado mexicano a resolver las demandas de las y los trabajadores de la educación o de lo contrario, accionaremos en el marco del Mundial de fútbol 2026”, dijo la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenni Martínez.

Acusó que el gobierno federal se ha mostrado cerrado a las exigencias centrales de la CNTE, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, argumentando repercusiones económicas para el País.

“Explicación totalmente falsa, el Gobierno de continuidad neoliberal sigue protegiendo los intereses de las Afores que administran más de 7 billones de ahorros de los trabajadores”, dijo.

Las movilizaciones de maestros contemplan paros escalonados de 24, 48 y 72 horas, rumbo a la reactivación de la siguiente etapa de la huelga nacional ante falta de respuestas.

$!Maestros de CNTE colocaron un plantón afuera de la Cámara de Diputados como parte de su paro laboral de 48 horas.
Maestros de CNTE colocaron un plantón afuera de la Cámara de Diputados como parte de su paro laboral de 48 horas. FOTO: CUARTOSCURO

Rechazaron los señalamientos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien afirmó que el Gobierno federal ha atendido las demandas de los maestros.

“Este Gobierno de continuación neoliberal sólo ha ofrecido mesas dilatorias, sus afirmaciones están lejos de la realidad que viven miles y miles de maestros a lo largo y ancho del País”, afirmó.

Temas


Educación

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Corte negó el impedimento para que la ministra Lenia Batres votara el proyecto.

Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra deberá pagar 33 mil 306 mdp de impuestos
Personal de Bienestar recibe a migrantes repatriados en el Centro Migrante de San Juan de Sabinas, donde se brinda atención integral.

Coahuila brinda apoyo integral a más de 3 mil repatriados en 2025
Fiscalía de Edomex confirma asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. Ya hay dos detenidos por su participación en el delito.

Fiscalía del Edomex confirma homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar; ya hay dos detenidos
El SAT llevará a cabo un sorteo basado en las compras del Buen Fin 2025.

SAT dará hasta 250 mil pesos por el Buen Fin 2025... solamente a quienes cumplan estos requisitos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
México celebra las nominaciones de Ovalle y Orrantía a los premios Marta y Puskás gracias a dos anotaciones inolvidables.

Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantia, nominados a los premios Marta y Puskás por el Mejor Gol del Año
Regalo. ‘Snowman’ se ha convertido en un clásico moderno de la Navidad con millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿Nuevo villancico? Sia confirma dueto navideño junto a Belinda
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar 2025 ya comenzaron a recibir su pago del bimestre noviembre-diciembre.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo checar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?