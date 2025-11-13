Se planta CNTE en la Cámara de Diputados... y amenaza con protestas en Mundial de 2026
Volvieron a urgir al gobierno federal a que atienda sus demandas, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007
Maestros que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se plantaron en la Cámara de Diputados y amagaron con activar protestas durante el Mundial de Futbol de 2026 si el gobierno federal no atiende sus demandas.
Desde las 06:30 horas empezaron a llegar integrantes de la CNTE a San Lázaro, en tanto otros se movilizaron hacia Palacio Nacional, donde protestaron durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En las inmediaciones del Palacio Legislativo se instalaron casas de campaña y se bloquearon todos los accesos al recinto, a excepción de la calle Sidar y Rovirosa, resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.
Se prevé que el plantón de maestros permanezca al menos hasta mañana, en tanto que la movilización obligó a que se cancelaran las actividades en la Cámara de Diputados. A trabajadores sindicalizados y de confianza se les pidió no acudir a laborar, por lo que solo hay personal de vigilancia en el recinto.
Los autobuses que trasladaron a los maestros al lugar fueron estacionados en la calle Zapata y elementos de seguridad bloquearon el acceso vehicular.
A través de un pronunciamiento, los maestros emitieron su rechazo a señalamientos en su contra desde Palacio Nacional, tras ser calificados como de derecha.
AMENAZAN CON ESTROPEAR MUNDIAL
Los maestros amenazaron con llevar a cabo movilizaciones durante el Mundial de 2026 en caso de que sus demandas no sean atendidas.
“Emplazamos al Estado mexicano a resolver las demandas de las y los trabajadores de la educación o de lo contrario, accionaremos en el marco del Mundial de fútbol 2026”, dijo la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenni Martínez.
Acusó que el gobierno federal se ha mostrado cerrado a las exigencias centrales de la CNTE, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, argumentando repercusiones económicas para el País.
“Explicación totalmente falsa, el Gobierno de continuidad neoliberal sigue protegiendo los intereses de las Afores que administran más de 7 billones de ahorros de los trabajadores”, dijo.
Las movilizaciones de maestros contemplan paros escalonados de 24, 48 y 72 horas, rumbo a la reactivación de la siguiente etapa de la huelga nacional ante falta de respuestas.
Rechazaron los señalamientos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien afirmó que el Gobierno federal ha atendido las demandas de los maestros.
“Este Gobierno de continuación neoliberal sólo ha ofrecido mesas dilatorias, sus afirmaciones están lejos de la realidad que viven miles y miles de maestros a lo largo y ancho del País”, afirmó.