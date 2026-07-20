‘Se portó muy respetuoso’... Sheinbaum sobre reunión con Trump en final del Mundial; hablaron de comercio

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    ‘Se portó muy respetuoso’... Sheinbaum sobre reunión con Trump en final del Mundial; hablaron de comercio
    Sheinbaum reveló que sostuvo una conversación con el mandatario estadounidense Donald Trump durante la final de la Copa Mundial de la FIFA, donde ambos abordaron temas comerciales relacionados con la próxima revisión del T-MEC. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum informó que habló con Donald Trump sobre comercio durante la final del Mundial, previo a una nueva ronda de negociaciones del T-MEC

La asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la final de la Copa Mundial de la FIFA no solo estuvo marcada por el espectáculo deportivo. En el marco del evento, la mandataria sostuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos intercambiaron puntos de vista sobre la relación comercial entre los dos países.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el viaje surgió tras una invitación directa del mandatario estadounidense, quien la contactó por teléfono días antes del encuentro para proponerle asistir al partido desde un espacio reservado para los jefes de Estado.

“Ahí fue donde me dijo: ‘Claudia, vas a venir’. Le dije: ‘Bueno, si usted me invita, presidente, así sí’. Me dijo: ‘Estás invitada, ven, vas a estar sentada ahí entre nosotros’”, relató la titular del Ejecutivo al recordar la conversación que dio origen a su visita.

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EL T-MEC MARCÓ LA CONVERSACIÓN ENTRE LOS MANDATARIOS

La presidenta detalló que el intercambio con Donald Trump fue breve, pero suficiente para abordar uno de los temas más relevantes en la agenda bilateral: la relación comercial y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Pude tener oportunidad para comentar el tema comercial con el presidente Trump”, expresó Sheinbaum, quien destacó que el diálogo ocurrió apenas unas horas antes del inicio de una nueva ronda de negociaciones entre los tres países que integran el acuerdo regional.

Además del mandatario estadounidense, la presidenta mexicana conversó con integrantes del gabinete de Washington relacionados con el área económica y comercial. Entre ellos figuró el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien intercambió impresiones sobre la cooperación entre ambas naciones.

La mandataria también sostuvo un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien le compartió algunos planteamientos relacionados con la seguridad regional y los trabajos previstos para revisar el tratado comercial que une a los tres países de Norteamérica.

UNA SEMANA CLAVE PARA LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES

Sheinbaum recordó que este lunes comienza la segunda ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, un proceso que será seguido de cerca por los gobiernos involucrados debido a su impacto en el comercio y la inversión dentro de la región.

La presidenta manifestó confianza en que durante los próximos días puedan registrarse avances importantes en las mesas de diálogo y señaló que las conversaciones continuarán de manera permanente entre las delegaciones de los tres países.

“Esperamos poder completar algunos acuerdos esta semana”, afirmó la mandataria, quien además adelantó que recibirá al embajador de Estados Unidos en México para mantener abierto el canal de comunicación bilateral.

El intercambio diplomático ocurre en un contexto de alta expectativa sobre el futuro del acuerdo comercial, considerado uno de los pilares económicos para México, Estados Unidos y Canadá desde su entrada en vigor.

UN ENCUENTRO MARCADO POR LA CORDIALIDAD

Al hacer un balance de su participación en la final mundialista, Claudia Sheinbaum aseguró que el ambiente entre los asistentes fue cordial y que prevaleció una actitud de respeto entre los distintos líderes políticos presentes en el estadio.

“Todo se portó muy respetuoso, muy agradable; fue un ambiente de mucha cordialidad”, comentó al referirse al trato recibido durante el evento internacional.

La presidenta también reveló un contratiempo previo a su llegada. Explicó que originalmente tenía previsto viajar en un vuelo comercial desde Cancún hacia Nueva York; sin embargo, la salida fue cancelada debido a una tormenta eléctrica, por lo que finalmente utilizó una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para llegar a tiempo a la final.

El episodio permitió que la mandataria participara en un evento deportivo de alcance mundial que, además del futbol, abrió espacio para conversaciones diplomáticas y económicas entre algunos de los principales líderes de Norteamérica.

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DATOS CURIOSOS

· La Copa Mundial de la FIFA suele convertirse en un punto de encuentro para jefes de Estado y representantes gubernamentales, quienes aprovechan el escenario para sostener reuniones informales.

· El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994.

· La denominada diplomacia deportiva consiste en aprovechar eventos internacionales de gran audiencia para fortalecer el diálogo político, económico y cultural entre diferentes países.

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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