¡Purga en la 4T! Sheinbaum va contra el círculo de los hijos de AMLO: Roberto Rock

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    ¡Purga en la 4T! Sheinbaum va contra el círculo de los hijos de AMLO: Roberto Rock
    Si bien Shienbaum busca neutralizar al ala radical de la 4T, el periodista Roberto Rock también advierte que la estrategia incluye deslindar a Andy y Bobby López Beltrán de las operaciones de Amílcar Olán. ESPECIAL

El autor de Retrato Hereje revela que la FGR judicializará el expediente contra Amílcar Olán, íntimo amigo y operador financiero de los hijos del expresidente, por evasión fiscal y huachicol fiscal, como parte de una ofensiva venida desde Palacio contra el ala radical

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum pondrá en marcha una ofensiva judicial y política para acotar a las facciones internas que buscan erigirse como contrapesos en su gobierno. De acuerdo con el periodista Roberto Rock, el primer golpe será la acusación de la FGR contra Jorge Amílcar Olán, amigo y principal operador financiero de los hijos del expresidente López Obrador.

En su columna Retrato Hereje, Rock adelanta que la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, judicializará la investigación contra Amílcar Olán y su primo, Miguel Ángel Aparicio, por evasión fiscal y uso de recursos ilícitos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/sheinbaum-y-las-batallas-internas-en-la-4t-PF22278799

“Esta sería la primera de una cadena de acusaciones penales en contra de Amílcar Olán, amigo cercano y, en algún momento, incluso benefactor de los hermanos Andrés ‘Andy’ y Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador”, expone.

Las investigaciones apuntan directamente a la empresa “Portacelis Gas and Oil”. Según revela el periodista, esta compañía fue constituida a finales de 2024, pero “en febrero de 2025 ya incurría en negocios de huachicol fiscal”.

Según Rock, estos procesos judiciales –unos a nivel federal y otros en el ámbito estatal, principalmente en Tabasco– buscan neutralizar a las facciones radicales dentro de Morena y fortalecer al ala pragmática de Sheinbaum, pero al mismo tiempo tienen el objetivo de “deslindar responsabilidades de los hermanos López Beltrán en las múltiples operaciones de Olán Aparicio y sus cómplices”.

“Testimonios de personas cercanas al manejo legal y político del caso lo encuadran como parte de una serie de acciones –algunas ya en curso– de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para acotar a bloques políticos internos que han pretendido erigirse como contrapesos de Palacio”, refiere.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-que-notaria-afin-a-adan-agusto-lopez-avalo-empresa-que-gano-contrato-de-48-mmdp-EC22135364

CAÍDA DE ULISES LARA, PARTE DE LA ESTRATEGIA PRESIDENCIAL

Esta purga interna emprendida por Palacio, según refieren las revelaciones del periodista Roberto Rock, explica la reciente renuncia de Ulises Lara en la FGR, cuya salida obligada no sólo se debió a presuntos actos de corrupción, extorsión o ser informante de Estados Unidos, sino por operar contra Omar García Harfuch, “uno de los personajes más poderosos en el gobierno Sheinbaum”.

“Su desafío mayor habría sido abrir un frente al interior de la misma Fiscalía contra la influencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal”, señala el editorialista.

Ambos personajes, Lara y Harfuch, representan las “antípodas del régimen”, pues el primero responde a la corriente de Martí y Lenia Batres, la facción radical “que a finales de 2023 descarriló la posibilidad de que García Harfuch fuera candidato para gobernar la Ciudad de México”.

Rock advierte, como una posibilidad, que sobre esta “misma línea de control sobre facciones políticas internas” se encuentren los arrestos del empresario Ricardo Thompson Navarro y del exgobernador panista Ernesto Ruffo, acusados de participar en la misma red criminal de huachicol fiscal.

Hasta el momento no existe confirmación sobre una posible acción penal contra Amílcar Olán. Sin embargo, este viernes 17 de julio fue detenido Justo Aurelio Rivera Parrazales, un empresario del sector salud y automotriz y presunto integrante del Cártel del Noreste, quien es ligado al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y a Amílcar Olán.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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