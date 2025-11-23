Cuatro policías, detenidos por matar a balazos a estudiante de la UJAT; familia exige justicia

CDMX.- Cuatro policías estatales en activo fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, acusados de abuso de autoridad y del homicidio a balazos de Rodrigo Isidro Ricárdez, un joven estudiante universitario. Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas tras las investigaciones encabezadas por el Ministerio Público.

La detención se realizó apenas un día después de una marcha en la que participaron cerca de un centenar de familiares, amigos y excompañeros de la carrera de Médico Veterinario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Los asistentes exigieron justicia por la muerte del joven, ocurrida el 14 de noviembre en la colonia José María Pino Suárez, en el municipio de Centro.

De acuerdo con el testimonio de la familia, Rodrigo Isidro fue alcanzado por policías estatales quienes, según denunciaron, le dispararon en múltiples ocasiones. Su padre, Lucio Isidro Álvarez, afirmó que el joven recibió inicialmente dos impactos -uno en la mano izquierda y otro en el cuello- antes de recibir un último disparo en el pecho, el cual le arrebató la vida.

“No quiero que la Fiscalía me entregue un chivo expiatorio; quiero a los responsables. Mi hijo todavía estaba vivo y lo remataron. Queremos justicia”, declaró el padre tras la marcha que recorrió calles de Villahermosa.

La FGE informó que, bajo el principio de cero impunidad, la Dirección de Policía de Investigación, junto con peritos y especialistas en criminalística, integró datos de prueba suficientes para imputar la probable participación de los cuatro elementos en el delito de homicidio.

La dependencia detalló que los agentes detenidos formaban parte de una corporación estatal de seguridad y que los actos de investigación permitieron establecer su presunta responsabilidad. Los detenidos serán presentados ante el Juez de Control que emitió las órdenes de aprehensión.

La Fiscalía añadió que la investigación permanecerá abierta hasta el total esclarecimiento del caso y recalcó que continuará las diligencias necesarias para garantizar justicia para la víctima y su familia. Con información de El Universal