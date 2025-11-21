Se registra choque entre grúa y cuatro vehículos particulares, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un aparatoso choque que involucró a cuatro vehículos particulares y una grúa se registró la mañana de este viernes en calles de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados por Protección Civil del estado que se movilizó al lugar del accidente vial.

TE PUEDE INTERESAR: Cae joven acusado de robo con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, NL

Los hechos se registraron en las calles Palermo y Colinas de Montecarlos en la colonia Colinas Mederos-Satélite Acueducto, en Monterrey.

De acuerdo con la dependencia estatal, en los sucesos se vieron involucrados cuatro vehículos y una grúa. En el lugar solo se atendió al conductor de la grúa.

Hasta el momento, es la información que se tiene.