Se registra choque entre grúa y cuatro vehículos particulares, en NL

México
/ 21 noviembre 2025
    Se registra choque entre grúa y cuatro vehículos particulares, en NL
    Un choque entre cuatro vehículos y una grúa provocó la movilización de Protección Civil en la colonia Colinas Mederos-Satélite Acueducto, en Monterrey. Foto: cortesía
    Se registra choque entre grúa y cuatro vehículos particulares, en NL
    Se registra choque entre grúa y cuatro vehículos particulares, en NL

Protección Civil atendió un accidente en Monterrey donde chocaron cuatro autos y una grúa; solo el conductor de la grúa requirió valoración

Monterrey, Nuevo León.- Un aparatoso choque que involucró a cuatro vehículos particulares y una grúa se registró la mañana de este viernes en calles de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados por Protección Civil del estado que se movilizó al lugar del accidente vial.

TE PUEDE INTERESAR: Cae joven acusado de robo con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, NL

Los hechos se registraron en las calles Palermo y Colinas de Montecarlos en la colonia Colinas Mederos-Satélite Acueducto, en Monterrey.

De acuerdo con la dependencia estatal, en los sucesos se vieron involucrados cuatro vehículos y una grúa. En el lugar solo se atendió al conductor de la grúa.

Hasta el momento, es la información que se tiene.

Temas


accidentes viales
Choques

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el rescate de Pemex, criticó su fragmentación desde los años 90 y resaltó que ya opera nuevamente como una sola empresa bajo un marco legal renovado.

Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN
La defensa de Javier Duarte acusó que autoridades del Reclusorio Norte presuntamente le inyectaron adrenalina en 2022 para obligarlo a comparecer, mientras una juez analiza su solicitud de libertad anticipada en medio de señalamientos de tortura y mala conducta procesal.

Defensa de Javier Duarte acusa tortura en diligencia judicial; FGR sostiene mala conducta procesal
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y resaltó su decisión de alzar la voz ante una injusticia, llamándola un ejemplo de valentía.

‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... calendario oficial del 21 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025.

Saltillo: Anuncian fechas y boletos para Rodeo del Desierto, la batalla final, en el Lienzo Charro