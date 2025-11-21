Cae joven acusado de robo con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, NL
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Agentes de Guadalupe detuvieron a un joven en posesión de droga, identificado como posible responsable de robos a tiendas de conveniencia.
Monterrey, Nuevo León.- En posesión de droga fue detenido un hombre que estaría relacionado con una serie de robos con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, Nuevo León.
La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento dio a conocer la detención de Jackson Steven “N”, de 18 años.
TE PUEDE INTERESAR: Privan de la vida a madre de familia y su hijo de 8 años en ataque armado, en NL
La captura ocurrió cuando los efectivos municipales realizaban un recorrido de disuasión delictiva y observaron al joven en el cruce de las calles Huinalá y Guadalupe, en la colonia Crispín Treviño.
Al aproximarse, el sujeto reaccionó de una forma agresiva e intentó correr, por lo que fue interceptado por los oficiales.
Durante la inspección, los uniformados le localizaron seis dosis de cristal.
TE PUEDE INTERESAR: Preocupa a Nuevo León ‘cifra negra’ de violencia contra las mujeres
Tras verificar los datos del joven con la Unidad de Análisis de la Policía de Guadalupe, se corroboró que coincide con las características físicas de un individuo involucrado en robos a tiendas de conveniencia en el municipio.
Entre los robos está uno perpetrado el 12 de noviembre en un establecimiento de la colonia Niños Héroes, en donde los hechos quedaron grabados y los rasgos coinciden con el detenido.
El hombre quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y para las investigaciones correspondientes por su posible participación en robos a comercios.