Cae joven acusado de robo con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, NL

México
/ 21 noviembre 2025
    Cae joven acusado de robo con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, NL
    Un joven de 18 años fue detenido en Guadalupe, Nuevo León, con seis dosis de cristal y presuntamente vinculado a varios robos con violencia a tiendas de conveniencia en el municipio. FOTO: VANGUARDIA | ESPECIAL
    Cae joven acusado de robo con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, NL
    Cae joven acusado de robo con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, NL
    Cae joven acusado de robo con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, NL
    Cae joven acusado de robo con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, NL
    El joven fue detenido por uniformados de Guadalupe en posesión de varias dosis de cristal Fotos: cortesía

Agentes de Guadalupe detuvieron a un joven en posesión de droga, identificado como posible responsable de robos a tiendas de conveniencia.

Monterrey, Nuevo León.- En posesión de droga fue detenido un hombre que estaría relacionado con una serie de robos con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento dio a conocer la detención de Jackson Steven “N”, de 18 años.

TE PUEDE INTERESAR: Privan de la vida a madre de familia y su hijo de 8 años en ataque armado, en NL

La captura ocurrió cuando los efectivos municipales realizaban un recorrido de disuasión delictiva y observaron al joven en el cruce de las calles Huinalá y Guadalupe, en la colonia Crispín Treviño.

Al aproximarse, el sujeto reaccionó de una forma agresiva e intentó correr, por lo que fue interceptado por los oficiales.

Durante la inspección, los uniformados le localizaron seis dosis de cristal.

$!Cae joven acusado de robo con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, NL

TE PUEDE INTERESAR: Preocupa a Nuevo León ‘cifra negra’ de violencia contra las mujeres

Tras verificar los datos del joven con la Unidad de Análisis de la Policía de Guadalupe, se corroboró que coincide con las características físicas de un individuo involucrado en robos a tiendas de conveniencia en el municipio.

Entre los robos está uno perpetrado el 12 de noviembre en un establecimiento de la colonia Niños Héroes, en donde los hechos quedaron grabados y los rasgos coinciden con el detenido.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y para las investigaciones correspondientes por su posible participación en robos a comercios.

Temas


Detenciones
Robos

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el rescate de Pemex, criticó su fragmentación desde los años 90 y resaltó que ya opera nuevamente como una sola empresa bajo un marco legal renovado.

Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN
La defensa de Javier Duarte acusó que autoridades del Reclusorio Norte presuntamente le inyectaron adrenalina en 2022 para obligarlo a comparecer, mientras una juez analiza su solicitud de libertad anticipada en medio de señalamientos de tortura y mala conducta procesal.

Defensa de Javier Duarte acusa tortura en diligencia judicial; FGR sostiene mala conducta procesal
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y resaltó su decisión de alzar la voz ante una injusticia, llamándola un ejemplo de valentía.

‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... calendario oficial del 21 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025.

Saltillo: Anuncian fechas y boletos para Rodeo del Desierto, la batalla final, en el Lienzo Charro