$!Cae joven acusado de robo con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, NL

Monterrey, Nuevo León.- En posesión de droga fue detenido un hombre que estaría relacionado con una serie de robos con violencia a tiendas de conveniencia en Guadalupe, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento dio a conocer la detención de Jackson Steven “N”, de 18 años.

La captura ocurrió cuando los efectivos municipales realizaban un recorrido de disuasión delictiva y observaron al joven en el cruce de las calles Huinalá y Guadalupe, en la colonia Crispín Treviño.

Al aproximarse, el sujeto reaccionó de una forma agresiva e intentó correr, por lo que fue interceptado por los oficiales.

Durante la inspección, los uniformados le localizaron seis dosis de cristal.