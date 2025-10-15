Se registran 12 ataques de alto impacto en el primer año de Gobierno de Clara Brugada

México
/ 15 octubre 2025
    Se registran 12 ataques de alto impacto en el primer año de Gobierno de Clara Brugada
    Aunque en siete de estos hechos se reportaron detenciones de sospechosos, sólo en uno se informó sobre la captura de una presunta autora intelectual. FOTO: REFORMA

La mayoría de estos crímenes han ocurrido en vía pública y concurrida y a plena luz del día

En el primer año de Gobierno de la morenista Clara Brugada en la CDMX, se han registrado al menos 12 ataques de alto perfil, con saldo de 17 personas muertas, incluidos políticos, abogados, transportistas, artistas e influencers.

La mayoría de estos crímenes han ocurrido en vía pública y concurrida y a plena luz del día.

TE PUEDE INTERESAR: Temporada de lluvias rompe récord de precipitaciones intensas y podría seguir meses más

Aunque en siete de estos hechos se reportaron detenciones de sospechosos, sólo en uno se informó sobre la captura de una presunta autora intelectual.

El 17 de octubre de 2024, a sólo 12 días de que la morenista Brugada tomara protesta como Jefa de Gobierno, se registró el atentado contra la lideresa de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, en pleno Centro Histórico.

Ella sobrevivió pese a los impactos de bala que recibió, pero dos acompañantes de la hoy diputada local fallecieron a causa de las lesiones.

Ese mismo día, también fue asesinada a tiros la abogada penalista Oralia Pérez, en el cruce de Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán, a unos metros de Parque Delta. Por este caso fueron detenidas seis personas, entre ellas la presunta autora intelectual.

El 4 de diciembre pasado, Jesús Pérez Alvear, promotor artístico y presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue asesinado mientras comía por la tarde en un restaurante repleto ubicado en una plaza comercial de Polanco.

El 20 de mayo, a las 7 de la mañana fueron asesinados por un solo atacante dos de los colaboradores más cercanos a Brugada: Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente.

Ambos fueron ultimados en Calzada de Tlalpan; hasta ahora se han detenido a 13 personas, pero no a los autores materiales e intelectuales.

En los últimos 15 días fueron asesinados un estilista, un actor, un jefe policial y un abogado prominente.

El 30 de septiembre, en las calles de Mazaryk y Moliere, una zona concurrida de Polanco, fue ejecutado el estilista de estrellas Miguel de la Mora, a un lado de su negocio.

El jueves 9, el actor y cantante argentino Federico Dorcazberro, fue ejecutado en un ataque directo mientras conducía su auto en Periférico. El domingo 12, José Carlos Acosta, agente adscrito a la Coordinación de Secuestros de la policía capitalina, fue asesinado en una cafetería de Iztapalapa.

El lunes pasado, afuera de la Ciudad Judicial, fue ejecutado el abogado David Cohen Sacal, quien representó a Víctor Garcés y a Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, ex directivos de la cooperativa Cruz Azul.

Temas


4T
Asesinatos
Ataques

Personajes


Clara Brugada

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III