Se registran 12 ataques de alto impacto en el primer año de Gobierno de Clara Brugada

En el primer año de Gobierno de la morenista Clara Brugada en la CDMX, se han registrado al menos 12 ataques de alto perfil, con saldo de 17 personas muertas, incluidos políticos, abogados, transportistas, artistas e influencers.

La mayoría de estos crímenes han ocurrido en vía pública y concurrida y a plena luz del día.

Aunque en siete de estos hechos se reportaron detenciones de sospechosos, sólo en uno se informó sobre la captura de una presunta autora intelectual.

El 17 de octubre de 2024, a sólo 12 días de que la morenista Brugada tomara protesta como Jefa de Gobierno, se registró el atentado contra la lideresa de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, en pleno Centro Histórico.

Ella sobrevivió pese a los impactos de bala que recibió, pero dos acompañantes de la hoy diputada local fallecieron a causa de las lesiones.

Ese mismo día, también fue asesinada a tiros la abogada penalista Oralia Pérez, en el cruce de Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán, a unos metros de Parque Delta. Por este caso fueron detenidas seis personas, entre ellas la presunta autora intelectual.

El 4 de diciembre pasado, Jesús Pérez Alvear, promotor artístico y presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue asesinado mientras comía por la tarde en un restaurante repleto ubicado en una plaza comercial de Polanco.

El 20 de mayo, a las 7 de la mañana fueron asesinados por un solo atacante dos de los colaboradores más cercanos a Brugada: Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente.

Ambos fueron ultimados en Calzada de Tlalpan; hasta ahora se han detenido a 13 personas, pero no a los autores materiales e intelectuales.

En los últimos 15 días fueron asesinados un estilista, un actor, un jefe policial y un abogado prominente.

El 30 de septiembre, en las calles de Mazaryk y Moliere, una zona concurrida de Polanco, fue ejecutado el estilista de estrellas Miguel de la Mora, a un lado de su negocio.

El jueves 9, el actor y cantante argentino Federico Dorcazberro, fue ejecutado en un ataque directo mientras conducía su auto en Periférico. El domingo 12, José Carlos Acosta, agente adscrito a la Coordinación de Secuestros de la policía capitalina, fue asesinado en una cafetería de Iztapalapa.

El lunes pasado, afuera de la Ciudad Judicial, fue ejecutado el abogado David Cohen Sacal, quien representó a Víctor Garcés y a Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, ex directivos de la cooperativa Cruz Azul.